A népművészet táncosként ragadta meg, aztán mikor a kicsit kopott színtelen viseletükhöz ékszereket kezdtek készíteni, akkor talált rá a gyöngyfűzésre, és ott is ragadt – kezdte történetét Kiss Gabriella. Ez az 1990-es években kezdődött, azóta gyűjti, keresi a hagyományos mintákat, múzeumokban, archív fotókról, de modern ékszereket is szívesen készít – mondta a népművész. Kalotaszegre táncosként ment először, de az ott látott gyöngyből készült szépségek teljesen rabul ejtették. Ezen a tájegységen több technikát is használnak a ruhák, ékszerek díszítésére, így szakmailag is izgalmas számára – emelte ki Gabriella. A magyar nyelvterület egyetlen tájegysége sem használja ilyen mennyiségben a gyöngyöt, ezért is esett Kalotaszegre a választás.

Gabriella szakmája hidrogeológus mérnök. Kiderült, ez ez nem is esik távol a gyöngyfűzéstől, mert ugyanúgy rendszerben kell gondolkozni. Sok mérnök választ művészeti tevékenységet hobbiként – jegyezte meg. Egy mérnök megtanul rajzot olvasni, átlátni a rendszereket. Egy ékszer rajza hasonlóan összetett mintákból áll. Ezek olvasása első pillanattól nem okozott nehézséget számára.

A viseletekhez tartás kell

A Magyar művészeti Akadémia minden évben kiírja a 3 éves művészeti Ösztöndíj pályázatát. Ezt nyerte el 2019-ben és 2022 őszén záródott a program. A 3 év alatt végzett művészeti munkák bemutatója volt a napokban a Pesti Vigadóban. A 3 év alatt azt vállalta, hogy közel 40 kalotaszegi falu ékszereit összegyűjti fotókon, katalogizálja és előbb-utóbb rekonstruálja is, hogy az utókornak fennmaradjon ez a mintakincs – hangoztatta Gabriella. A gyűjtőmunka elkészült, szeretne egy kiadványt megjelentetni, melyben láthatóak a gyűjtött ékszerek, illetve azok elkészítési módjai. A tematikus nap a 2022-ben végzett népművész ösztöndíjasok bemutatkozó napja volt. Nyilvánosan így egészében most volt lehetőség először bemutatni a 3 év alatt végzett munkát az érdeklődőknek, így ez egy nagyon örömteli esemény volt számukra. A Vigadó épülete pedig egy csodálatos háttér volt a rendhagyó divatbemutatónak – tette hozzá a népművész. A modelljeinek egyike a lánya volt, két táncos társával, akik tanítványai a "Fügedi gyöngytyúkok" gyöngyfűző szakkörben, mellettük kecskeméti táncos lányok viselték a modern ékszereit, illetve ösztöndíjas csoporttársa Navratil Andrea kontyolt menyecske ruhában énekelt egy menyasszonykísérőt. Fontos volt számára, hogy táncosok mutassák be a viseleteket, hiszen ezen öltözékek viseléséhez megfelelő tartás kell – vélekedett Gabriella.

A pitykének több száz fajtája van

Barsi Csaba kisgyőri népművész, néptáncos. 2015-től folytat kutatást, amely egy elfelejtett státuszszimbólum, a pitykegombok vizsgálatára irányul. A pitykegomb, de sokszor csak pitykének nevezik (pedig pityke lehet más is, nem csak gomb) nem csak férfi öltözeteken jelenik meg, hanem nőin is. A mai használata inkább a férfi ruhadarabokon jellemző. A 9-10. századtól beszélhetünk olyan típusú füles, üreges, fém gombokról, amelyek nagyon hasonlítanak a ma is pitykének nevezettekhez. Főleg a 19. századi öltözetekkel foglalkozik, de sem a huszadik századból valót, sem a 19. századtól korábbiakat nem veti meg – mondta Barsi Csaba.