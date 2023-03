Különösen nehéz helyzetben van a következő beszélgetés főszereplője, Csetneky Attiláné hadnagy (MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 4. Hadkiegészítő és Toborzó Iroda), akinek nőként kell helytállnia egy uniformizált férfias világban, a Magyar Honvédségnél.

Kúszni, mászni, lőni

– A katonaságnál alapvetően nincs női és férfi katona, katona van és kész, maximum rövid hajú és hosszabb hajú katona – kezdi a beszélgetést Csetneky Attiláné hadnagy. Majd elmondja, az egységes alapkiképzés is mindenki számára kötelező, kortól és nemtől függetlenül. – Én az életem első dolgos éveiben egész mással foglalkoztam. Miután végeztem a Miskolci Egyetem Egészségtudományi Karán védőnői szakon, 12 évig védőnőként dolgoztam. Ott egészen más kihívásokkal szembesültem, mint katonaként, mégsem jelentett elég kihívást számomra, sem fizikálisan, sem mentálisan. Akkor jött a gondolat, hogy a hazámért szeretnék tenni. És igazából akkor szembesültem vele először, hogy mit is jelent egészen pontosan katonának lenni, főleg női katonának.

Majd hozzáteszi, hogy a kötelező alapkiképzésen valóban mindenkinek kúszni, mászni és lőni is kell, de akinek egy kicsi affinitása is van hozzá, annak ez nem jelent gondot.

Férfias szakma

A mindennapi munka során sem érzi hátránynak nőiességét a hadnagy asszony.

– Ez alapvetően egy férfias szakmának mondható, kevesebb nő dolgozik a rendszerben. Nagyjából jelenleg a Magyar Honvédség harminc százaléka nő. Bizonyos beosztások népszerűek a hölgyek körében, például az egészségügyi beosztások, vagy olyan beosztások, melyeket íróasztal mellől végzünk, tehát az adminisztratív munkakörök, a bérszámfejtés, személyügyi rész. De azt kell hogy mondjam, hogy a harcoló alakulatokhoz is beszivárogtak már a a G. I. Jane típusú hölgyek – mondja mosolyogva Krisztina.

Véleménye szerint nagyobb kitartással rendelkeznek férfitársaikhoz képest, ezzel tudják ellensúlyozni a fizikai erőt.

Nők a seregben

Munkájához hozzátartozik, hogy pályaorientációs előadásokat tart dákoknak, melynek címe, Nők a seregben, amelynek kedvező fogadtatása van minden alkalommal a fiatalok körében.

– Ha fiatal koromban lett volna ilyen előadás, biztos, hogy a pályámat a Magyar Honvédségnél kezdem volna. Erre a gondolatra fűzöm fel a diákoknak szóló előadásomat is.

Ez egy alapvetően férfias hivatás, de egy nő is megtalálhatja a helyét benne

– vélekedik a hadnagy.

Pályaorientáció alkalmával egy nő sokkal empatikusabb és személyes példájával is sokkal kézzelfoghatóbb. Sokan még katonát sem láttak, nemhogy női katonát, így igazán kuriózumnak tekinthető.

– Persze, ki ne szeretne a férfiak főnöke lenni, ezzel akár gondolatban is jó eljátszani - teszi hozzá mosolyogva. – De ha csapatban dolgozunk, természetesen, a csapattagok nagy része is férfi. Én védőnőként nők között is dolgoztam, most pedig férfiak között, ezért azt kell hogy mondjam, hogy a férfiakkal sokkal egyszerűbb együtt dolgozni.

A megjelenés

Katonaként a külső megjelenés sem tükrözheti a nőiességet. A szigorú öltözködési és hajviseleti szabályok rájuk is ugyanúgy vonatkoznak, mint férfi társaikra. Példaként említette Csetneky Attiláné, hogy csak a természetes színű árnyalatok a megengedettek a seregben, de nem illik a körmöket sem tűzpirosra festeni. Egy ápolt, nude színű köröm megengedett, ami az ápoltságot tükrözi.

Csetneky Attiláné hadnagy

Csetneky Attiláné hadnagy csillogó szemekkel meséli:

Egyszer kérdezték tőlem, hogy hogy jött az ötlet, hogy katona legyek. Én viccesen azt válaszoltam rá, hogy a cipősszekrényemből hiányzott még a magas sarkú mellől egy bakancs is. Most már ott van az a bizonyos bakancs és így nagyon jó kinyitni azt a bizonyos cipős szekrényt.

Több szerep a nőben

Katona, feleség és 3 gyermek édesanyja, az ezzel járó feladatok komoly logisztikát igényelnek a hétköznapokban. Mint mondja a hadnagy, kell hozzá az a biztos családi háttér. Alkalmazkodó és segítőkész férje sokat segít neki. Előfordul, hogy túlórázni kell vagy egy feladat miatt távolabb kell szolgálatot teljesíteni vagy később ér haza a megszokottól, de a mai világban ez már nem ritka – mondja.

Azt viszont, hogy párja is ugyanezt a hivatást választotta és ugyanannál az alakulatnál, sokszor áldás, néha viszont nehézséget jelent, hogy ugyanolyan az időbeosztásuk, így kicsit nehezebb a gyerekek koordinálása.

Személyes példa

Amikor anya bejelentette otthon, hogy ő is katona lesz, egy kicsit bizonytalanul fogadták a gyerekek, hiszen ilyen családot még ők sem láttak és tapasztaltak, de kiállták az idő próbáját és ma már nagyon büszkék katona édesanyjukra, aki nem csak őket figyeli védő, óvó szemmel, de hazáját is.

Titkon azért bízom benne, hogy a három gyermek közül legalább majd az egyik továbbviszi a stafétabotot. A fiam most pályaválasztás előtt áll, az egészen biztos, hogy olyan iskolába fog menni, ahol van kadét program, tehát honvédelmi alapismereteket már a középiskola 9. osztályától fog tanulni.

- büszkélkedik a katona édesanya.

„A női lelkemnek szüksége van szoknyára, magas sarkú cipőre”

A nőként katonának témát körüljárva Csetneky Attiláné megjegyzi: - A kollégák nagy része egyenruhában jár haza, de én átöltözöm. Kezdetben én is egyenruhában jártam be dolgozni és aztán haza, de a női lelkemnek szüksége van egy szoknyára, magas sarkú cipőre. Én kiélem úgy, hogy reggel csinosan, nőiesebb ruhában jövök dolgozni és délután, munka után ugyancsak civil ruhában bújok – mondja Csetneky Attiláné hadnagy.