A tavasz első jeleiként a hóvirág, krókusz és egyéb zöldek mellett változatos színösszeállításban megjelennek a két kerekű járművek szerelmesei is. Sokan leporolják, felújítják a régi szerkezetet és úgy pattannak nyeregbe, de mi legyen azokkal akik - bár tudnak kerékpározni - de most kapta el őket az "őrület"?

- Először is azt kell tisztázni, hogy milyen célra, milyen terepviszonyok között kívánják használni, minek a százalékos aránya nagyobb az aszfaltnak vagy az erdőnek és ahhoz képest lehet elindulni - kezdte a beavatást Kunsági Károly a Gleccser Snowboard és Sícentrum tulajdonosa, maga is aktív kerékpáros, aki a nyári időszakban kerékpárokra váltja a kínálatot. A második kérdés az, hogy milyen fizikai állapotban van a rájder. Ezek alapján azonban az a nagy probléma, hogy az emberek döntő részének trekking kellene, amely katagória jelenleg teljesen kihalt, alig lehet kapni. Most valójában az az opció jöhet szóba, hogy vesz az ember egy 29 collos kerekű biciklit apró mintás külsővel. Szóba jöhet még a gravel csak sokan félnek a kos kormánytól meg a teleszkóp is hiányzik egy komolyabb terepen - fejtette ki.

Ennél a típusnál kisebbek az első tárcsákon a fogak a hátsó azonos a hagyományos országutival. Az országútisok egy extrém kategória, jellemző, hogy évekig nyúzzák a kedvencüket aztán vesznek egy egymilliós újat. A hagyományos montainbike-ban már csak 29 collos kerékkel lehet találkozni. Lehet első teleszkópos vagy össztelós, aki komolyabb felhasználásra készül az utóbbit választja - tudtuk meg. Ha szűkösebb a keret vagy nem hosszú távú az elképzelés nem kell feltétlenül új kerékpárban gondolkodni. A használt biciklik kínálata 150 ezertől 400 ezerig a legerősebb itt a legnagyobb a kereslet. A legfrissebb trend pedig, hogy a villanybiciklik aránya ugrásszerűen megnövekedett ötből négyen már ilyen bringával jönnek szembe a Bükkben - osztja meg megfigyelését. Ezeknél új árban egytől öt millió forintig nyúlik az árskála, használtan 350 ezer az alja - tudtuk meg.