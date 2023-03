Habár még csak a tavasz első napjaiban járunk, sokan már a nyaralást tervezik, ami korainak tűnhet ugyan, de a rutinos utazók jól tudják, nem jó az utolsó pillanatban kapkodni. Különösen igaz ez a nagycsaládosokra, ahol legalább három gyermeket nevelnek.

Egy minimum öttagú család esetében ugyanis jelentősen megnőnek a költségek, főként akkor, ha a gyerkőcök már 6 éven felüliek. Ezért alapos utánajárás, tájékozottság és nem utolsósorban időnként a gyorsaság is szükséges, ha fülön akarunk csípni egy jó ajánlatot. Az anyagi lehetőségek persze különbözőek, így van olyan család, ahol az egyhetes külföldi nyaralást is megengedhetik maguknak, míg máshol egy belföldi hosszú hétvége is nagy terhet ró a háztartásra.

Egyesületi tagként

A nagycsaládosoknak évek óta vannak különböző lehetőségei arra, hogy államilag támogatott üdüléseken vegyenek részt, azonban egy ideje már csak abban az esetben élhetnek ezzel, ha csatlakoznak a Nagycsaládosok Országos Egyesületéhez, vagy annak valamelyik vidéki csoportjához. Egyesületi tagként ugyanis pályázhatnak. Például idén is lehet jelentkezni a Zánkán található Családi Erzsébet-táborokba. Március 1-jén nyílt meg erre a lehetőség és március 12-én, vasárnap éjfélkor zárul le. A jelentkezésben való részvétel általános feltétele, hogy a résztvevő családok legalább egy tagja 7 év alatti gyermek, vagy a jelentkezés beadásakor érvényes tanulói jogviszonnyal rendelkező 1-12. évfolyamos gyermek legyen. A tábor 2023. május 19. és szeptember 10. közötti turnusaiba várja a családokat. Azaz összesen nyolc balatoni hétvégére.

A szálláson kell spórolni

Aki világot szeretne látni nagycsaládosként, annak sem kell lemondania az élményről, csak bizonyos kompromisszumokat kell kötni. Mindennek a kulcsa az, hogy tájékozódjon az ember, jó előre megtervezett legyen az utazás, akkor nem érheti meglepetés vagy kellemetlenség – mondta Bak László, a Miskolci Nagycsaládosok Egyesületének elnöke. A négy gyermekes édesapa szerint egy külföldi útnak mindig az a része jelentősebb anyagilag, amely az üzemanyagra megy el, ha autóval vág neki a család a kalandnak. Azonban megvan benne a rugalmasság, hogy nemcsak a megcélzott üdülőhelyet, várost, települést, de a környéket is meg tudják nézni kényelmesen.

Szállást ugyanis lehet találni olcsón, de azt is időben intézni kell és informálódni foglalás előtt.

Ha már az időt és a pénzt rászántuk az utazás költségeire, érdemes két-három napnál hosszabb időre menni, mert úgy gazdaságosabb, főleg akkor ha nem főszezonban nyaralunk – tette hozzá Bak László. Így a szálláson jelentős összeget lehet megspórolni. Ilyen tipp lehet még az olcsó repülőjegyek vadászása, de ott azért vigyázni kell, hogy nem számítanak fel egyéb költségeket, mondjuk a poggyászért, ami megnyomhatja a végösszeget. Ha nem tengerpartra indul a család, hanem városnéző túrára, akkor most érdemes a tömegközlekedést választani, mert az autóbérlés és az üzemanyag külföldön is nagyon drága lett.

Belföldön is sok a látnivaló

A belföldi nyaralást is lehet gazdaságossá tenni, hiszen vonattal, nagycsaládos kedvezménnyel például a Balatonhoz elmenni sem kerül sokba. Ott is inkább a szállás és étkezés típusának megválasztása és ára határozza meg, végül mennyibe is kerül a pihenés – vélekedett az elnök. A Miskolci Nagycsaládosok Egyesülete egyébként tagjai számára több lehetőséget is kínál a nyárra és ősz elejére, amelynek főként a gyermekek örülhetnek – hangsúlyozta.

Terveik közt szerepel a már hagyományos napközis tábor megszervezése júliusban. Azt megelőzően június közepén Kovásznán, az erdélyi ifjúsági táborban pihenhetnek felső tagozatos általános iskolások és középiskolás diákok. Ez ad alkalmat a találkozásra a kovásznai nagycsaládosokkal is. Majd szeptemberben Kalocsára készül egy hosszú hétvégére a miskolci egyesület az Országos Nagycsaládos Találkozóra, amit szintén szeretnek a családok és minden évben nagy létszámmal vesznek részt rajta – jegyezte meg Bak László.