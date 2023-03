Tíz nappal ezelőtt került négy kis mókustestvér a Mályi Madármentő Állomásra. Történetük nem mindennapi.

– Egy hölgy hívott fel minket azzal, hogy a családi házukra felfutott a borostyánt leszedték, mert az már veszélyeztette az épület vakolatát, és akkor vették észre, hogy egy mókusfészek volt benne – idézte fel Lehoczky Krisztián, a Mályi Madármentő Állomás vezetője. – Mivel a kicsik anyja órák múlva sem került elő, a kölykök nálunk találtak menedékre. Először szokatlan volt számukra a helyzet, de hamar megtanulták, hogyan kell cumisüvegből enni. Egyelőre macskatápszert kapnak, naponta ötször, de a hétvégén már szilárd táplálékkal is megkínáljuk őket. Mohát, fakérget, férgeket, majd diót és mogyorót kaphatnak. Körülbelül két hónap múlva már elég fejlettek lesznek ahhoz, hogy önállóan tudjanak gondoskodni magukról. Az egyik nemzeti park már be is jelentkezett értük, szeretnék, ha náluk élhetnének a mókustestvérek – jelezte Lehoczky Krisztián.

Költöznek

Hozzátette: már mind a négy kölyöknek kinyílt a szeme, egyre elevenebbek, egyre többet mozognak, eddig egy kibélelt hordozóban „laktak”, de ideje átköltözniük először egy kalitkába, majd a ketrecbe. A mókusnőstény egyébként leggyakrabban fenyőfák koronájába fészkel, és alaposan bebiztosítja magát, mert mindig két fészket épít. Azért, hogy ha az egyikkel valami baj történik, akkor át tudja telepíteni a kölykeit a másikba. Ebben az esetben valószínűleg az volt a probléma, hogy mind a két fészek a lebontott borostyánfelfutásban volt. A mókusok védettek, otthon tartani nem lehet őket. Ligetekben, parkokban, de akár családi házas övezetekben is jól érzik magukat - tudat meg a boon.hu.

Kedden egyébként újabb mókust kellett menteniük a Mályi Madármentő Állomás munkatársainak. Miskolcon két pici mókust találtak egy fa alatt rettenetes állapotban a betelefonálók. A gyengébbik a szállítás alatt elpusztult, hiába melegítették, már nem élte túl. A másik mókuska is alig élt már, annyira kihűlt, de estére sikerült visszamelegíteni. „Szurkoljatok neki mert nagyon ráfér!”, kérték az állatmentők közösségi oldalukon.