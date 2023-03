Jómagam koffein imádó vagyok, legalábbis ami a kávézást illeti, de sokszor inkább az íze miatt iszom. A hatása sem utolsó szempont, mert én tényleg úgy érzem, hogy felfrissít, új erőt ad. Rossz szokás, beidegződés, függőség, nevezhetjük sokféleképpen. Édesanyám 18 éves koromig nem engedte, hogy kávézzak, pedig ő már fiatal kora óta hódolt a szenvedélynek.

Már hallottam olyan véleményt, hogy az energiaitalt is azért isszák, mert szeretik az ízét. Ezzel nem tudok egyet érteni, mert nekem nem ízlik, ezért én nem is fogyasztom. De nem vagyunk egyformák és a felnőttek azt csinálnak a testükkel, amit akarnak, az ő döntésük. Azt azonban nagyon elszomorítónak és igazság szerint dühítőnek is találom, amikor egy 10-12 éves forma gyermek energiaitallal a kezében flangál. Legszívesebben elvenném tőle és ismeretterjesztő előadást tartanék róla, hogy miért ne igya, de én nem vagyok az ő anyukája.

A tájékoztató jellegű beszélgetés erről kifejezetten a szülők dolga és felelőssége, szerintem.