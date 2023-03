Még mindig tartanak a középiskolákban a szóbeli felvételik, de van, aki már túl van rajta. És nemcsak hogy túl van rajta, de maximális pontszámot szerzett, ráadásul úgy, hogy a gimnáziumban egyedül neki lett 40 pontos a szóbelije.

Ez a tehetséges kisdiák Borcsik Bálint, aki a Herman Ottó Gimnázium nyolcosztályos képzésére felvételizett nemrég. Elárulta, kis aggodalommal indult el a szóbelire.

– Mi lesz, ha leblokkolok, és megakadok az olvasásban? Mi lesz, ha matekból nem tudom majd a negyedik feladatot? Mert mindig az a legnehezebb. De végül, amikor az első két mondaton már túljutottam, megnyugodtam, és jól ment az olvasás. Utána a tanárok kérték, hogy foglaljam össze a szöveg tartalmát. Először meglepődtem, de aztán gyorsan rávágtam, hogy miről szólt a részlet. Nyelvtani feladatlapot is meg kellett oldani előtte. Ez nem okozott nehézséget, mert nagyrészt olyan volt, mint az iskolai feladatok. Például meg kellett keresni a főnevek közül a közneveket és a tulajdonneveket. Matekból szerencsére olyan volt a negyedik feladat, amit tudtam. Tojásos példa volt, meglepően könnyű. Nem is kellett sokat gondolkodnom a megoldáson, mert amikor elolvastam, rögtön tudtam, hogy kell kiszámolni. A matek szóbelim mindössze 3 percig tartott. Csak meg kellett mondani, hogy mennyi az eredmény, és elmagyarázni, hogy hogyan oldottam meg a feladatokat – idézte föl Bálint a szóbeli izgalmait.

Azt is elmondta, hogy erre is tudott készülni, mert a gimnázium oldaláról ki lehetett nyomtatni a próbafeladatlapokat, és azon gyakorolt otthon. A szóbelin bent volt az édesanyja is, mert a felvételiző gyerekek választhattak, hogy bent legyen-e a szülő vagy sem. Bálint szerette volna, ott van az édesanyja is, amíg ő felel. Ez biztonságot jelentett a számára.

Délután edzés

– Az írásbelin 74 pontot szereztem. A magyar könnyű volt, a matektól féltem, és ott akadt olyan feladat, amit nem tudtam. Némelyik példára azt hittem, hogy beugratós, könnyűnek találom, aztán a végén kiderül, hogy teljesen más a helyes eredmény. Ettől függetlenül elég jól sikerült – osztotta meg velünk élményeit Bálint.

Elmondta azt is, hogy most a Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola 4. osztályos diákja. Hetente kétszer dzsúdóedzésre jár, előtte pedig szakkörre úgy, hogy ezeken a napokon reggel 8-tól este negyed 8-ig van iskolában. Az iskolai versenyeket sorra megnyeri helyesírásból, magyarból és matematikából is. Szabadidejében pedig szívesen videojátékozik. Kedveli a stratégiai játékokat, amelyekben területeket kell elfoglalni. Az még nem tudja, hogy mivel szeretne foglalkozni felnőtt korában. Az édesanyja azt ajánlotta neki, hogy lehet akár mérnök is, mert jól megy a matek. Persze Bálint egyelőre nem tudja, mit csinálnak a mérnökök, de bőven van még ideje, hogy pályát válasszon.

Édesanyja, Tamás Orsolya elmondta, tulajdonképpen tét nélkül indultak neki a felvételinek. Szerette volna megtudni, hogy Bálint a jelenlegi iskolájában milyen szintű tudást szerzett. Amikor pedig jól sikerült a felvételin, azt gondolta, hogy kár lenne ezt a lehetőséget kihagyni, hiszen nyolcadik osztályban nehezebb felvételizni, mint most. Bálint járt felvételi előkészítőre, de otthon nem gyakorolt sokat. A 16 éves nővére mondta neki néha, hogy készüljenek együtt.

– Nagy öröm, hogy ilyen jól sikerült a szóbelije. Köszönet illeti a mostani pedagógusait, akik magas szinten tanítják a gyerekeket – tette hozzá az édesanya.