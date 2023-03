Az Arttér-találkozások szervezője a BluePixel és a Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. A szerdai beszélgetés középpontjában a piros szín állt. A tartalmas beszélgetésre mindenki piros ruhában vagy ruháján piros kiegészítővel érkezett a Művészetek Háza kávézójába.

Domináns szín

Az este Dr. Valikovics Attila neurológus felvezető gondolataival kezdődött, aki arról beszélt hogyan hat a piros szín az agyunkra és szervezetünkre, illetve, hogyan reagál az agy a piros szín láttán.

„Egy domináns szín, egy erős szín, melynek különböző árnyalatai vannak, melyekhez különböző lelki jelentések kapcsolódhatnak. A világosabb tónus a piros, a könnyedebb, a vörös, a sötétebb, az élettel teli dolgokat jelenti, mint a szeretet, a szerelem, a szenvedély. De a vörösnek a pozitívumai mellett van egy negatív érzést generáló jelentése is, a véres dolgok, a háború, a borzalmak. És a pirosnak van egy tiltó jelentése is, hiszen a piros az tilos, ha piros a lámpa, nem szabad átmenni az úttesten.” A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház osztályvezető főorvosa, a látás anatómiájába avatta be a jelenlévőket, majd a színlátás egészségügyi vonatkozásait ecsetelte. „A szemünkkel nézünk, az agyunkkal látunk, a szem által felvett fényingerekből, az agy összerak bizonyos dolgokat. Először látunk és utána tudatosodik bennünk a kép.”

Emberi kapcsolatok

Az emberi testnél maradva a beszélgetést Grubert Roland, a Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezetének elnöke folytatta, aki a szervezet történetébe avatta be a hallgatóságot, majd a Kárpátaljára vitt segélyszállítmányokról és azok fogadtatásáról beszélt. A határon való átkelésről vicces jeleneteket és filmekbe illő szívszorító családi történeteket mesélt. Arról, hogy a férfiak hogyan köszönnek el a családjaiktól a határon. „ Az ember megtanulja ezeket a helyzeteket kezelni, mert sokszor látja, sokszor átéli, hogy a családok, hogyan szakadnak szét”- mondta Grubert Roland.

Majd a Vöröskereszt másik fontos feladatáról a véradásról beszélt. „A véradás Magyarországon egy igazi társadalmi szolidaritás,.” Elmondta, 1939 óta van szervezett önkéntes véradás. Majd a szervezet elnöke az irányított véradás jelentőségéről beszélt.

Piros pipacs

A piros szín a Helyőrségi Hagyományőrző Egyesület életében is fontos szerepet játszik, hiszen jelképük egy piros pipacs, melyet minden rendezvényükön kitűznek mellkasukra, erről Czél Ferencné, a Helyőrségi Hagyományőrző Egyesület vezetője.

Máger Ágnes festőművész, arról beszélt, hogy a különböző kultúrákban és korokban milyen szerepe volt a fehér-fekete-piros alapszíneknek és az emberiség kultúrtörténetében milyen szerepet játszott. „Ha egy hölgy fekete-fehérbe öltözik, az mindig elegáns megjelenést kölcsönöz.” Elmondta, hogy munkáiban nagyon kedveli a piros színt és annak árnyalatait, ami számára az emelkedettséget jelenti. Az idő előrehaladtával jelentek a tört színek. „Nekem a meleg árnyalatú színek a kedvenceim és a festményeim is ilyenek” Majd irodalomban való megjelenéseként Stendal: Vörös és fekete regényét hozta fel.

Piros egyéniségek

Szőllősi Andrea HR tanácsadó a "piros egyéniségek" jellemvonásaira hívja fel a figyelmet. „A piros személyiségjegyekkel rendelkező emberek függetlenek, van önbizalmuk, vállalják véleményüket, gyors döntéseket hoznak, és fontos számukra, hogy el is mondhassák véleményüket. Ennek köszönhetően hamarabb váltanak vezetővé is a többi színű személyiségjeggyel rendelkező emberhez képest. „Az empátiára viszont figyelniük kell és arra, hogy ne legyenek annyira lobbanékonyak.”Ha egy jó sárga vagy kék párosul hozzájuk, nagyon jól lehet vele együtt dolgozni – magyarázta a HR tanácsadó. Országunkról elmondta összességében inkább zöld és kék.

Egri Piroska neve okán jelent meg a térben, aki elmondta, hogy ő a 3. generációs Piroska családjában, de ő már nem vitte tovább a családi hagyományt és a lánya nem ezt a nevet kapta.

Sólyom Ferenc pedagógus pedig a magyarságtudomány irányából közelített a témához és a szín népművészetben betöltött szerepéről beszélt. A piros nemzeti jelképeinkben foglalt helyét elemezte, de beszélt a fekete-piros szőttesekről és végül Kányádi Sándor: Fekete piros versek-ről.

A piros: tilos

Mács Ildikó, a miskolci Felvidék Ház vezetője, a matyóhímzés legendájával színesítette az estét. Janasóczki Attila rendőr alezredes, a B.-A.-Z. Megyei Rendőrfőkapitányság sajtószóvivője arról beszélt, tiszteletben tartjuk-e mi állampolgárok a tilos jelzéseket, a piros ugyanis tilos. Mennyire vagyunk szabálykövetőek a piros jelzés láttán, ami fokozott figyelemre sarkal.

Kishonthy Csilla, a Kék Púder Stílusiskola és Kozmetika tulajdonosa, stílustanácsadó a szín jelentéstartalmát ecsetelte öltözködésünkben, sminkünkben. „A piros az élettel teli kifejezése, melyet a hölgyek kedvelik inkább, az ő színük. Mindig kis felületen tud jól kinézni, mivel nagyon domináns és figyelemfelkeltő szín, vonzza a tekintetet, amit sminkben jól ki lehet használni, például a vörös rúzzsal, ami nagyon figyelemfelkeltő. Történelmi vonatkozásairól is beszélt a piros rúzsnak, volt amikor akasztás járt érte. A fekete szín mellett ma a legkedveltebb, annak ellenére, hogy megosztó az öltözködésben.

Zámborszky Eszter a Pirosmalac meséjével zárta az estét a miskolci Művészetek Házában.