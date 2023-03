A hölgyeknek ma bizonyára szép napjuk lesz, a férfiak ugyanis már napokkal ezelőtt azon gondolkodtak, hogyan lepjék meg őket nőnap alkalmából.

– Egy-egy szál virággal köszöntöm a családom hölgy tagjait – árulta el Tóth Arnold, a Herman Ottó Múzeum tudományos titkára. – Tulipánnal kedveskedek az édesanyámnak, a feleségemnek és a három lányomnak. A munkahelyemen is lesz köszöntés, hiszen a múzeumban nagyon erős, összetartó a közösség. A hölgyeket minden évben meglepjük egy-egy szál virággal. Korábban volt hozzá kis ajándék is, például mézeskalács vagy valamilyen kézműves apróság. Sőt volt olyan év, amikor közös kirándulást szerveztünk nőnap alkalmából – tette hozzá Tóth Arnold.

A nők társadalmi megbecsüléséről szólva úgy fogalmazott, úgy látja, vegyes a kép, de összességében nincs probléma ezen a téren. Náluk otthon például működik a munkamegosztás. A fiával együtt részt vesznek a ház körüli és a házimunkában.

Tisztelet, szeretet

Virágot vásárol Maródi Attila, a Szinvavölgyi Néptáncműhely vezetője is. Az édesanyját, a feleségét, a lányát és a húgát is köszönti.

– A családom női tagjai virágot mindig kapnak és még valami kis meglepetést. Régen, amikor még nem volt tilos, hóvirággal kedveskedtem, aminek szimbolikus jelentése is volt. A kolléganőim virágot vagy csokoládét kapnak tőlem. A táncegyüttes tagjai szintén fontosnak tartják a nőnapot, a fiúk minden évben összefognak, és meglepetést szereznek a lányoknak, általában tulipánnal – sorolta Maródi Attila. Hozzátette: amióta az eszét tudja, a nőnap mindig fontos ünnepnek számított. A nők iránti tisztelet és szeretet napja, ami egyébként körbeveszi a hölgyeket egész életükben.

– Ez nagyon fontos, hiszen a nők édesanyák, ami miatt kiérdemlik a megbecsülésünket. A közvetlen környezetemben azt tapasztalom, hogy megkapják a kellő figyelmet és tiszteletet. A családban a fiammal igyekszünk részt venni minden házimunkában, még azokban is, amelyek hagyományosan női munkának számítanak. Én például szeretek mosogatni, rendet rakni, takarítani. Az igaz, hogy általában a nők viszik a háztartást, ami azokból az időkből maradt ránk, amikor csak a férfiak dolgoztak munkahelyen. Akkor természetes volt, hogy a nők elvégezték a házimunkát. Most azonban ők is munkavállalók, így a férfiaknak is igyekezniük kell részt vállalni az otthoni munkákban, a fiamat is erre neveltem. Azt tapasztalom, hogy a női egyenjogúság még ma is kényes téma. Sok szakmában férfi egyeduralom van, de a pedagóguspályára például sokkal több férfi kellene.