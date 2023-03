Laikus megközelítéssel úgy tűnhet, hogy a macskák kevésbé érzékenyek a betegségekre, ritkában veszik le őket lábukról a különböző nyavalyák. Úgy tűnhet, de erről statisztikáink nincsenek, inkább azt kellene látni, hogy kevesebb macskát tartunk, úgy értve, hogy a lakásban kevesebbet tartunk, ami szem előtt lenne, és egy átlagos vidéki, szabadba kijáró macskánál ritkábban szokták észlelni a betegségeket a gazdik. Sok macskabetegség pedig átmeneti tünetek után kvázi magától gyógyul - fejtette ki dr. Puskás Gábor kisállatgyógyász klinikus szakállatorvos, a Miskolci Állatkórház állatorvosa. Egy nátha, egy hasmenés, egy apróbb sérülés meg tud gyógyulni magától is, ezért érezheti úgy az ember, mintha a macskák strapabíróbbak lennének, mint a kutyák, mert egyszerűen kevesebbszer találkozunk a betegséggel - tette hozzá. A másik tényező, ami ezt támaszthatja alá az az, hogy a macskák általánosságban véve jobban tudják leplezni a tüneteiket, erre szoktuk a gazdiknak azt mondani, hogy amikor én már látom a macskán, hogy baj van, akkor már tudhatom, hogy nagyon nagy baj van - hangsúlyozta a szakember. Egy kutya az jellemzően sokkal hamarabb mutatja a tüneteket - persze kutyából is van, amelynek nagyon magas a fájdalomküszöbe és nem mutat tüneteket sokáig, macskáknál azt szoktuk észrevenni, hogy nagyon jól maszkírozzák, nagyon jól rejtik a tüneteiket, és amikor észlelhető, az már azt jelenti, hogy az adott betegség nagyon súlyos fokozatába kapcsolt, nagyon előrehaladott állapotban van. Azt szoktuk mondani, hogy ha egy macskán már azt látjuk, hogy konkrét betegsége van, igyekezni kell az orvoshoz. Azok, akik érkeznek a rendelőbe, a legáltalánosabb leírásokkal jönnek: kicsit nem olyan, mint szokott lenni, többet gubbaszt, kedvetlen, picit étvágytalan, ezek a jellemző tünetek, és ezek nagyon sokféle betegséget rejthetnek.

Bélprobléma, traumás sérülések

Vannak tipikus macskabetegségek. Egy klasszikus, falusi, kinti cicánál vannak a banális fertőzések, ezek a különböző megfázásos és hasmenéses tünetek, amik lehetnek vírusos hátterűek vagy bakteriálisak, és a romlott eleség, vagy már oszlófélben lévő prédának az elfogyasztása is gondot jelenthet, ami bélfertőzést okoz náluk. A másik nagy csoport a különböző traumás sérülések, amit a napi kalandozásuk során gyűjtenek össze. Azt kevesen tudják, hogy a legtöbb cica több kilométert kóborol a napi kalandja során, a gazdi úgy van vele, hogy a cica "csak ide szokott hátulra elmenni nézelődni a patakpartra meg a mezőre", közben erről kutatások vannak, hogy amikor egy kijáró macskára nyomkövetőt szerelnek, kiderül, hogy ő bejárja az egész falut, és eközben sok kalamajkába keverednek. A különböző húzódások, ficamok, sebesülések nyílt bőrsebek, komolyabb, mélyebbre ható penetráló sérülések, harapott vagy vágott sebek, ha például egy kutyával akad dolguk, amely megkergeti, megkapja őket - sorolta a lehetőségeket az állatorvos. Jöhetnek a súlyosabb traumák is, amikor egy autó, vagy egy bicikli elgázolja őket, és nagyon komoly sérüléseket szenvednek. Jöhetnek a klasszikus macskasérülések, például egy másik cicától kapott pofon, ugyanis amit sok cicagazdi el szokott felejteni, főleg a kandúroknál: őrző-védő cicává változik idővel, és elkezdi bevédeni, körbejelölni a területét. És minden trónbitorlót napi szinten dominál, ami azt jelenti, hogy egy két pofont is ki kell osztania időnként, amiből egész komoly sérülések tudnak lenni.