Habár azt mindenki tudja, hogy a tavasz első hírnöke a kikeleti hóvirág, azt már kevesebben, hogy azon kívül még számos virág bontogatja szirmait március első felében a Bükkben. Biztosan sokan emlékeznek rá, amikor jó pár évvel ezelőtt Nőnap környékén hóvirág csokrokat árusító asszonyok lepték el a piacokat. Ilyet már jó ideje nem látni, hiszen a hóvirágot védetté nyilvánították, természetvédelmi értéke 10 ezer forint.

Szőrmekabát védi

Néhány napja megjelent egy hír az ÉSZAKERDŐ Zrt. Facebook oldalán, amely arról szól, hogy nyílnak vadvirágaink, ami azt jelzi, megérkezett a tavasz. Ha nyitott szemmel járunk az erdőben, akkor szépségekre lehet bukkanni. Mint például az a leánykökörcsin, amelyet lencsevégre kaptak. Arra is felhívják a figyelmet az erdészek, hogy vadvirágaink nagy része védett, vagy fokozottan védett, így csodálni szabad, de hozzányúlni semmiképp. A növény egyik jellegzetessége, hogy szárát sűrűn szőrös murvalevelek veszik körbe, melyek a hideg ellen védik.

Fotó: KAZS

A pirosló hunyor

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság honlapján is több olyan írást lehet találni amely a kora és késő tavasszal nyíló színpompás védett virágokról ad tájékoztatást, amely az igazgatósághoz tartozó területeken megtalálható. Virágzási idejét tekintve hasonló tulajdonságokkal rendelkezik mint a hóvirág: ez a növény a pirosló hunyor, amely nálunk őshonos. A hunyor-fajok a világban sok helyen megtalálhatóak, szinte összes tagjuk erősen mérgező. Bükki túráink során csak pirosló hunyorokkal találkozhatunk, melyek enyhe teleket követően akár már februárban is virágot bonthatnak. Többféle élőhelytípusban is előfordulnak, az üde lomberdőktől (bükkösök és gyertyános-tölgyesek), patakparti ligeterdőkön át a hegyi rétekig. Legnagyobb tömegben elsősorban mészkövön, sziklaerdőkben fordulnak elő.

De írnak a boglárkafélék családjába tartozó fekete kökörcsinről, amelyet 1982-ben nyilvánították védetté. Ennek a páratlanul szép virágnak a bókoló, egyesével álló virágai csaknem teljesen feketék (enyhén lilásbíbor színűek). Levelei szeldeltek, szőrözöttek, selymesen borzasak. Sok hosszú, gyapjas, megcsavarodott bibeszállal ékes a termése. Különleges ritkaságnak nevezik azt a látványos növényt, amely egy fokozottan védett orchidea-faj: a papucskosbor vagy más néven a boldogasszony papucsa hazánk féltett, sérülékeny értéke. A látványos növényt az emberi tevékenység, gyarlóság mellett ma már a klímaváltozás is fenyegeti – olvasható a weboldalon.

Túra közben láthatjuk

Ahogyan az egyre melengetőbb tavaszi napsütés a szabadba csábít, úgy tárul elénk egyre több csoda a Bükkben is. Érdemes megemlíteni a védett virágok sorában még az odvas keltikét, amely szemet gyönyörködtető látvány, de szintén mérgező növény. Ez a virág márciustól májusig virágzik, főként gyertyányos-tölgyesekben és bükkösökben találkozhatunk vele még lombfakadás előtt. Ahogyan az elnevezésében is szerepel, hiszen csillag alakú virágjáról kapta nevét: a nyugati csillagvirág kora tavasszal nyílik többféle színárnyalatban is.

A tavaszi hérics pedig a napsütötte dombok aranyló díszeként ragyog, legszebb vadvirágaink egyike. Habár már márciusban megjelenik, gyakran még májusban is megtalálhatjuk virágzó példányait. A mocsári kockásliliom március végétől április első pár hetéig virít. A 10-30 cm magas szár tetejéről harangszerűen lelógva bókoló, fehértől a lilán át a vörösesbarnáig terjedő sakktáblamintás virágzat egyedülálló látványt nyújt. Szintén védett növény, természetvédelmi értéke 50 ezer forint.