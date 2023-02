Újabb alkotás került be a Földes Ferenc Gimnázium iskolamúzeumába: Kiss Béla Zsófia-kilátója. Az igazi kilátó kicsinyített mása négy hónapig készült, összesen 530 gyufaszál felhasználásával.

A földesista öregdiáknak immár nyolc makettje található egykori iskolájában.

– A katonaság évei alatt készítettem az első makettemet, az Eiffel-tornyot, mert igyekeztem magam elfoglalni valamilyen hasznos tevékenységgel. Aztán el is feledkeztem erről, majd amikor ’96-ban nyugdíjba vonultam, arra gondoltam, jó lenne valamivel lekötni magam. Újra megépítettem az Eiffel-tornyot, ami igazából nem számít nehéz feladatnak. Aztán a három unokámtól jöttek a kérések. „Papó, készítsd el a Big Ben óratornyát!” Mondtam, hogy jó, de Londonba nemigen tudok elmenni lefotózni. De az interneten ma már minden megtalálható, az unokám segített fotókkal és a méretekkel. Így aztán elkészült a Big Ben tornya. Amikor azonban Sopronban jártunk kirándulni, a másik unokám a város jelképét, a Tűztornyot javasolta. Erre aztán felbátorodtak az unokák. Ha elmentünk kirándulni valahová, ott mindig választottak egy-egy épületet, amit szerettek volna makettként látni. Így született meg a szegedi Fogadalmi templom és a víztorony. Minden évben készítettem egy-két új makettet.

Számolás, méretezés

– Amikor a legidősebb unokám, aki szintén a Földesben érettségizett, Szegedre került egyetemre, az volt a kívánsága, hogy készítsem el a Földes-gimnázium kicsinyített mását is. Ez egy kicsit könnyebb feladat volt, mint az előzőek, mert bármikor elmehettem megnézni, lefotózni az épületet. Sok más épület tervben volt még, csak nem mindegyikhez találtam meg az alaprajzot és a méreteket. Most például a Deszkatemplomon dolgozom. Még nincs kész, mégpedig azért, mert amikor tavaly a Zsófia-kilátó lett az év kilátója, azt mondtam magamban, ezt mindenképpen szeretném elkészíteni, hiszen szép is és nevezetes is. Az Északerdő Zrt. munkatársai segítettek a méretekkel. Nehéz feladat volt egyébként, mert ez az épület nyitott, így a belső tere is látszik. A feleségemmel elmentünk megnézni, hogy helyezkednek el a lépcsők. Amikor elkészült a kilátó, elvittem az Északerdőhöz, ahol megdicsérték a munkámat. Nagyon sok idő ment el a tervezéssel, számolással, méretezéssel. Négy hónapig készült, de persze nem napi nyolc órában – mesélte Kiss Béla.

Hozzátette: volt már kiállítása Szikszón és Miskolcon is, a VOKE Vörösmarty Mihály Művelődési Házban. Nemrég rendeztek öregdiák-szakestély a Földesben, ott az érdeklődőknek egy kis tárlatvezetést tartott az iskolamúzeumban.

Kiss Béla aktív korában gépjármű-villamossági műszerész volt, majd szervező üzemmérnök diplomát szerzett. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányságtól ment nyugdíjba, ott a gépjárműjavító műhelyvezetője volt.