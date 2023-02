Az V. Mandalakörre várja az érdeklődőket a miskolci Főnix Családbarát Közösségi Tér február 26-án, vasárnap 10-13 óráig. Ezen az ötödik alkalmon a Kagylókürt legújabb számával ismerkednek és Tírtha Szvámi Fekete Könyvéből olvassák el az aznapi üzenetet. A Kagylókürt folyóiratból Kovács Attila cikkét tanulmányozzák, melynek címe „A benső gyermek...és a benső felnőtt”. Miről szól a Mandala Kör?

„A mi esetünkben a többszintű kapcsolódási lehetőségről.

Az ország több nagyvárosában is működnek Mandala Körök (Budapest, Kecskemét, Pécs, Győr, Mosonmagyaróvár, Zalaegerszeg, Debrecen, Békéscsaba), és 2022 óta már Miskolcon is részt vehetnek rajta az érdeklődők. A program első részében lehetőséget kapunk minőségi szellemi, spirituális kapcsolódásra a Kagylókürt folyóirat cikkeinek közös olvasása, értelmezése folytán. A célunk az, hogy emeljük szellemi szintünket, építő és hasznos beszélgetést folytassunk”, fogalmaznak a szervezők. Lesz közös éneklés és finom ételek is.