A település legrégebbi, folyamatosan működő civil szervezete az Arnóti Öregfiúk Sportegyesület, amely már több, mint harminc éve működik. Az Egyesület létrejöttének előzménye, hogy lelkes, labdarúgást szerető emberek rendszeresen összejártak a helyi tornateremben és a sport művelésén túl közösséget is teremtettek. Ennek időpontja az 1991-es esztendőre tehető, mely időszaktól napjainkig, több mint 30 esztendő „röppent” el.

A közösség tagjai egy idő után úgy gondolták, hogy szervezett keretet adnak tevékenységüknek, így 1995-től egyesületi formában működött tovább a társaság. Az egyesület első elnöke Tőzsér László lett, aki hosszú éveken keresztül töltötte be a posztot. A szervezeti formát érintően 2002-ben következett be jelentősebb változás, amikor a közhasznúvá válás céljából összehívott közgyűlésen új okiratok elkészítésére került sor, többek között a jelenleg hatályos alapszabály is ekkor került rögzítésre, tudtuk meg.

A DVTK-val is megmérkőztek

Az évek alatt a csapat az iskolai tornaterem határait túllépve, számos alkalommal tett eleget meghívásoknak, melynek során több más település, illetve szervezet futballcsapatával is megküzdött. A teljesség igénye nélkül Felsőzsolca, Gesztely, Erdőbénye, Sajóvámos, Királyhelmec, Szigetszentmiklós, Bánhorváti (ÉRV), B.-A.-Z. Megyei Rendőr-főkapitányság, Görög Katolikus Egyház, hasonló csapataival vettek részt felejthetetlen mérkőzéseken, a különböző focipályákon.

Egy 2011-es falunap alkalmával az Egyesület tagjai még a DVTK öregfiúk csapatával is megpróbálták felvenni a versenyt a helyi füves pályán.

A DVTK legendáival

Több mint 10 éve kezdett kialakulni azon csapatok köre, melyek jelenleg is évről-évre összemérik tudásukat, egy-egy kupát rendezve a saját településükön, vendégül látva a többi „testvér-egyesületet”. Ezen alkalmakkor Arnót csapatán kívül Perkupa, a határon túli Tornaújfalu (Szlovákia), Rásonysápberencs és egy budapesti csapat (Mimóza néven) tagjai kergetik a labdát, majd a jól megérdemelt ebédet követően együtt éneklik az Ismerős Arcok zenekar sorait: „Mi egy vérből valók vagyunk …”

Edzőtábor és rekreáció

A sporton kívül az Egyesület sok-sok közösségi alkalmat is szervezett története során. Számos alkalommal került megrendezésre a népszerű Öregfiúk Bál a helyi általános iskola aulájában, több disznóvágáson vettek részt az egyesület tagjai az általános iskola udvarán (vagy Léh településen Emike néninél), ezek mellett pedig a Bajnokok Ligája döntők, az Európa Bajnokság és a Világbajnokság meccseinek közös megtekintése, és az év végi záró bankettek váltak emlékezetessé.

Az Egyesület tagjai évente edzőtáborban javítják erőnlétüket, melyek lebonyolítására az esetek többségében Bogácson került sor, de megfordultak már e célból Tiszakécskén, és Berekfürdőn is. A rekreáción felül a helyi borok ízeiből is átfogó ismeretekre tettek szert a résztvevők.

Kellemes emlékek maradtak a felvidéki Körtvélyesen lévő vadászházban töltött hétvégéről, melynek során látogatást tettek a Betléri kastélyban, valamint Kassán is.

A fakanalat is jól forgatják

Azt, hogy a csapat nem csak a sportban ér el sikereket, hanem az ételek elkészítésében is jeleskedik, mi sem bizonyítja jobban, mint a néhány évvel ezelőtti, helyi önkormányzat által szervezett főzőversenyen elért első helyezés.

A 2015-ös Tavasz Kupán

Az Egyesület tagjai napjainkban is, 12-16 fővel, minden hétfőn este összejönnek a helyi általános iskolában, ahol két órán keresztül rúgják a bőrt. A 30 évvel ezelőtti alapító társaságból hárman még a mai napig is aktívan vesznek részt ezeken az alkalmakon (Ivancsó Endre, Orosz Ferenc, Kiss László). A társaság legidősebb tagja Szatmári László, aki 72 évesen, néhány évvel ezelőtt fejezte be az aktív focit, de az alkalmakon azóta is rendszeresen megjelenik.

Vérüket adták a másikért

Jellemző a tagok összetartására, egymásért érzett felelősségére egy eset. Az egyik csapattárs egy Perkupán megrendezett kupa alkalmával megsérült, ami miatt orvosi vizsgálatokra kellett mennie. Itt derült ki egy – a sportsérüléstől függetlenül korábban kialakult – nagyon súlyos betegsége, mely miatt életmentő műtétre került sor. A műtéthez kapcsolódóan célzott véradásra volt szükség, melyen az Egyesület nagy része jelen volt és szó szerint vérét adta barátjuk egészségéért, illetve a vércsoport különbség esetén más ismeretlen gyógyulásáért. A csapattárs szerencsésen átesett a műtéten és a hétfő estéket a „kispadról” szurkolja végig.

Az Egyesület jó példa arra, hogyan lehet közösséget építeni, hosszú távon fenntartani, példát mutatni a fiataloknak a sport szeretetéből, mondják a tagok.