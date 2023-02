A Miskolci Állatkert lámacsapatában évről-évre akár több csikó is a világra jön. Az idei évben már január végén megszületett a legifjabb lámacsikó. Mivel a gondozók minden újszülött állatot folyamatosan figyelemmel követnek, így most rövid időn belül kiderült, hogy az újszülött anyjának nincs elegendő teje utóda táplálásához. Ezért a gondozók szükségesnek látták, hogy az igen fontos anyatej mellett rásegítsenek a táplálására. A kis kanca eleinte nehezen fogadta el az emberi segítséget, de az első néhány alkalom után már tökéletesen kihasználta a hozzátáplálás lehetőségét. Gondozói naponta többször kínálják fel a számára megfelelő tápszert, amit a csikó cumisüvegből ma már perceken belül elfogyaszt. Ma még ugyan sokat pihen, de napközben többször is kint van anyja mellett a kifutóban, így la átogatnk is egyre többször láthatják a lámabébit.

A láma a dél-amerikai tevefélék egyike, melyet több, mint 4 ezer évvel ezelőtt háziasítottak. Dél-Amerikában azóta is gyakori és nélkülözhetetlen háziállat, hiszen fogyasztják a tejét, a húsát, hasznosítják a gyapját, és teherhordásra is használják. A csikók mintegy 11 hónapos vemhesség után fejletten jönnek a világra, így születésüket követően akár egy órán belül már lábra állnak. A Miskolci Állatkertben az újszülöttel együtt jelenleg négy lámával találkozhatnak a látogatók.