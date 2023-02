Németországban kalandozott Soltész Péter, a Vizi Sport Club Tokaj kenus kiválósága, aki a bajor tartomány egyik legszebb vidékén síelt.

Rótta a kilométereket

– A gyönyörű földrajzi környezetben fekvő Fischbachau mintegy hatvan kilométerre található München központjából – mondta a szép reményű sportoló, majd hozzátette: – Egy hetet töltöttünk sífutással és velem volt Krecz Tamás, klubunk elnök-vezetőedzője is. Azt nem állítom, hogy a sízésben is világbajnok leszek, de amennyire lehetett, egy hét alatt megtanultam ennek a szintén csodaszép műfajnak az alapjait. A sífutás úgynevezett klasszikus stílusát tanultam és a tábor végére egészen jól belejöttem a lécen való szaladgálásba. Kiegészítő sportnak ilyenkor, télvíz idején nagyszerű és a szórakozáson túl edzésmunkának is megtette, hiszen naphosszat róttam a kilométereket.

A tokajiak neves fiatalja arról is beszélt, hogy már nagyon várja a tavaszt, mert mielőbb szeretne a Bodrogon és a Tiszán vízre szállni, hogy a lehető legjobban felkészüljön az idei külföldi és hazai versenyeire.