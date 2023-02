„Télen is legyünk aktívak! Hétvégén hóval, remek sípályákkal, és mesés környezettel vár a Bánkúti Sí Klub! Az Aktív Magyarország Program részeként új ratrakkal gondozzák a pályákat, és pár évvel ezelőtt a pálya melletti turistaszállást is sikerült felújítani kormányzati segítséggel. A büfé tényleg nagyszerű, a sízőkön kívül egész évben szolgálja a kirándulókat, érdemes betérni. Hétvégén találkozzunk a hegyekben!” - írta ki pénteken délután közösségi oldalára Révész Máriusz, aktív Magyarországért felelős államtitkár.

A bejegyzésbe egy videó is került gyönyörű természeti és síelős képekkel, és Gramantik Csaba, a Bánkúti Sí Klub elnöke mutatja be az egyesületet, a sípályákat, a fejlesztéseket, és az elképzeléseket is arról, hogy megvalósulhasson a hópótlás és a hosszú szezon.

Bánkúton egyébként jelenleg 44 centiméter, kemény, firnes hó található a hétvégén is nyitva lesz mind a hat sípálya és a szánkópálya is.