Hatéves kora óta sportol, tízévesen kezdett versenyekre járni és a kevert harcművészetekben érte el a legjobb eredményeit: többféle szabályrendszerben is magyar bajnok, illetve nyert Európa- és világbajnokságot is. Az Ózdi Rendőrkapitányság törzsőrmesterét azonban már nem az újabb kupák hajtják előre, hanem a gyerekek szemében látott csillogás.

Erre a pályára készült

– Gyerekkorom óta bennem volt egy előre látható vágy, mindig szerettem volna rendőr lenni, édesapám hivatásos katonaként is inspirált erre. Megígértem neki gyerekkoromban, hogy rendőr leszek, ő pedig felügyelte a tanulmányaimat. Büszkén álltam elé, amikor kineveztek – mondta a hivatás melletti elköteleződésről Berki Renátó kérdésünkre. – Azt, hogy elérjem a célomat segítette a sport is, amit mellette csinálok. Addig hajtottam, csináltam, amíg nem lettem rendőr, nem is volt előttem más elképzelés, annak ellenére, hogy nem ilyen irányú középiskolába jártam.

2016-ban nevezték ki, rögtön az Ózdi Rendőrkapitányságon kezdett dolgozni járőr, majd járőrvezetőként.

– Mindig is szerettem volna bűnügyi vonalon dolgozni, és e célomat sikerült megvalósítanom, jelenleg bűnügyi referensként dolgozom. Folyamatosan haladok előre a szakmában, a rám bízott feladatokat igyekszem mindig a lehető legjobb tudásom szerint végrehajtani.

Beszippantotta a küzdősport

A sport kapcsán Renátó azt mondja elég eleven gyerek volt, akinek le akarták kötni a szülei az energiáit, így jött képbe a küzdősport. Az első edzésre hat éves korában vitték le.

Felkészülés az edzőteremben

– A szüleim ismerték Soós Lajos edzőt, édesanyámmal egy iskolába jártak, így hozzá vittek le edzésre, jelenleg azóta is ő segíti a felkészüléseimet. Sosem fogom elfelejteni az első alkalmat, a küzdősport pedig azóta is az életem része maradt, immár a második évtizede. Elég hamar, már tíz évesen versenyekre jártam, akkor még amatőr szabályrendszerben, teljes védőfelszerelésben. Voltak természetesen vereségek a pályafutásom során, de ezekből tud tanulni az ember. 17 évesen vívtam az első profi, felnőtt versenyemet, azóta sok versenyen emelték a kezem a magasba. Nyertem nemzetközi bajnokságot, magyar bajnokságot K1-ben. Kempóban világbajnokságot, európabajnokságot, világkupát, K-3 szabályrendszerben is magyar bajnokságot. A rendőrség által szervezett küzdősport gálán is rendszeresen részt veszek, ott is voltam már a dobogó mindegyik fokán. A kick-boksz alapjainak tanulásával kezdtem, de azóta már a kevert harcművészet sajátosságait próbálom minél magasabb szinten elsajátítani. Kipróbáltam magam többféle szabályrendszerben is, de a full-contact áll hozzám a legközelebb – magyarázza.

Munka, edzés, tanulás

Mint mondja az életét most teljesen kitölti a munka, a tanulás és a sport.

– Jelenleg is versenyre készülők, április 29-én hazai küzdősport gálát rendeznek, amelyen a főmérkőzést én fogom vívni. Erre heti 5-6 edzéssel készülők. Mellette tanulok. A rendőri pályámat is szeretném még tovább vinni, jelentkeztem a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi karára, bűnügyi nyomozó szakon szeretnék tanulni, még előtte egy emelt érettségire készülök– mondta el Renátó.

Megtudtuk azt is, hogy a közelmúltban sikerült 1 danra is levizsgáznia, így beléphetett a mesterek közé. Ennek kapcsán adta magát a kérdés, hogy meddig tervezi az aktív versenyzői pályafutását, illetve, hogy van-e tervben a tanítás később?

A szorítóban

– Addig tervezem az aktív versenyzést, amíg nem megy az egészségem rovására, olyan 35 éves koromig szeretnék még versenyeken aktívan részt venni. Utána szeretném a tudásomat átadni, jelenleg is segítek gyerekekkel foglalkozni az edzőmnek. Ma már sokkal fontosabb a gyerek inspirálása, tanítása, mint egy újabb kupát nyerni, látni a szemükben, hogy példát tudok mutatni a sporttal és a munkám kapcsán is – mondta el.

Tanúbizonyság a bátorságról

A példamutatással pedig eddig sem volt hiba. 2017-ben ugyanis Berki Renátó Bátorság Érdemjelet vehetett át Magyarország belügyminiszterétől. Amikor erről kérdezzük szerényen meséli: még járőrként tűzhöz riasztották őket egy hangonyi házhoz, ahol kiderült, hogy az égő házban bentragadtak a gyerekek. A kollégájával kezdték meg az oltást, és kimentettek hét gyereket. Mint mondja, erre esküdött fel rendőrként, óvni, védeni az embereket, de természetesen büszke az elismerésre.