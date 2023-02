A február a farsang és a bálok időszaka, ez főszezonnak számít a szépségstúdiókban, amit a tavaszi és nyári esküvőszezon követ. Tél végén különösen a céges rendezvények miatt kérnek alkalmi sminket a kuncsaftok.

– A február és még a március eleje is tipikusan olyan időszak, amikor eljönnek sminkre a vendégek. Legalább egy héttel a sminkelés időpontja előtt szoktuk javasolni az arctisztítást, hogy aztán tiszta, egységes bőrre tudjuk felvinni a szépítő szereket – mondta Erdődi Alexandra miskolci sminkes, kozmetikus. – Az arctisztítás kezdetén arctejjel és tonikkal kenjük be az arcot és, ha kérik arcmasszázst is végzünk. Ezt követően gőzzel felpuhítjuk a bőrt, mert akkor könnyebb kitisztítani a pórusokat. Ettől olyan tiszta lesz az arc, mint egy vászon, amin sokkal szebben mutat a smink. A legvégén pedig felhelyezzük a nyugtatópakolást. Ez a kozmetikai kezelés a bőrproblémák függvényében körülbelül egy-másfél óra hosszáig tart és néhány nap szükséges, amíg a pirosság visszahúzódik az arcról.

Erdődi Alexandra | Fotó: Olvasónktól

Trendi a füstös szem

Az alkalmi, báli sminkekre jellemző, hogy látványosabbak, mint a hétköznapiak.

– Először szép, egységes bőrképet kell létrehozni. A száraz bőrre először hidratálót viszünk föl. Aztán primerek és fölé folyékony alapozó segítségével eltűntetjük a bőrön az egyenetlenségeket, a pirosságokat és a kis erecskéket. Nagyon szeretik ebben az időszakban a cicás tusvonalat és a füstös szemeket, amelyeket a vendégek otthon nehezebben tudnak maguknak elkészíteni, mert egy kicsit trükkösebb sminktípus. A füstös szemhéjfesték általában barnás, szürkés, feketés árnyalatú, de jönnek vissza a lilás, mályvás, magenta színárnyalatok is. Télen különösen kedveltek a sötétebb színek. Erre csillogó, csillámos, glitteres díszítést szokás alkalmazni. Továbbá a highlighter csillámos púder is csodásan mutat az arccsonton és a szemzúgban kiemelésképpen. Ezek különösen népszerűek, amihez nagyon jól passzolnak a vörös rúzsok és a nude színek a szájon. Arcdíszítésként trendik az apró strasszkövek, glitterek, gyöngyöskék és a műszempilla. Az alkalmi smink össz színvilágát legtöbbször a báli, kivágott ruhához és ékszerekhez igazítjuk, amelyekről általában fotót kapunk a vendégünktől. Ilyenkor a dekoltázst is bele kell venni a sminkelésbe és azt is le kell alapozni. Erre púdert és fixáló sprét szoktunk tenni, amelyek nem kenik össze a fehérneműt. Az alkalmi sminkek körülbelül egy óra alatt elkészülnek, de a bál előtt érdemes egy hónappal, minimum két héttel előbb bejelentkezni. A kezelésre pedig kérjük, hogy mindenki tiszta arcbőrrel, smink nélkül érkezzen – kérte a sminkes.

Felnőttek arcfestéssel

Arcfestéssel bármilyen motívum készíthető a bőrre.

– Előfordulnak néha különleges, farsangi kérések. Leginkább céges farsangokra szoktak arcfestést kérni, ami nem sminktermékekkel, hanem kifejezetten víz alapú arcfestékekkel készül. Ezekkel szépen lehet motívumokat is rajzolni az arcra, amelyek tulajdonképpen rászáradnak a bőrre. Általában konkrét kéréssel jönnek hozzám azok, akik arcfestést kérnek. Gyakori az állatos téma, sűrűn kell őzike, vagy cicafejet készítenem. Legtöbbször nem bonyolítom túl, a gyerekeknek hasonló technikával készülnek az arcfestések, mint a felnőtteknek. Elég tartós alkotásokról van szó, de azért arra jó, ha odafigyel a gazdája, hogy ne fogdossa sokat, mert akkor elkenődhet – hívta fel a figyelmet a szakember.

Dupla tisztítással jön le

Ma már alapelvárás, hogy a sminktermékek ápolószereket tartalmazzanak, ezért nem ártalmasak a bőrre.

– A BB-krémekben és az alapozókban bőrtápláló és hidratáló anyagok is vannak, amelyek a szélsőséges, téli időjárás esetén is védik az arcot. Emellett mi a smink elkészítése előtt alá is hidratáljuk a bőrt. A szemhéjra pedig először primert, illetve szemhéjpúdereket helyezünk föl és csak aztán a szemfestéket. A sminkfixáló sprék szintén hozzájárulnak, hogy egészen estig szép maradjon a festés. Aztán lefekvés előtt, amikor valaki szeretné lemosni a sminkjét, akkor a micellás víz kevés lehet. Inkább a dupla arctisztítást szoktam javasolni. Ez azt jelenti, hogy első lépésben olajos bázisú lemosót fogunk használni, ami mindent leold a bőrről, a szemről és a szájról. Második lépésként pedig vizes és géles állagú lemosót alkalmazunk, ami minden maradványt lehoz – magyarázta Erdődi Alexandra.