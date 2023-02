A mai fiatalok számára teljesen természetes, hogy akár egy-egy hosszú hétvégére is elruccannak Európa valamelyik nagyvárosába. Tehetik ezt azért, mert az ünnepi időszakokat leszámítva szinte minden hónapban találnak olcsó, fapados repülőjegyet, és hogy jól beszélnek angolul.

Olcsón utaztak

– A barátnőm találta ki, hogy utazzunk el valahova – mondta Kovács Mónika, aki Miskolcon járt középiskolába, Budapesten volt egyetemista, most pedig jól fizető állása van szintén a fővárosban. – Milánót választottuk, mert épp akkor oda volt olcsó repülőjegy, 15 ezer forint oda-vissza, szállást pedig találtunk 20 ezer forintért egy éjszakára. Megnéztük a Santa Maria delle Grazie-templomban az Utolsó vacsora freskót, a gyönyörűséges Milánói dómot, a Leonardo da Vinci Múzeumot és a világhírű operaházat. Szombat este épp valami nagy bulit rendeztek a belvárosban, úgyhogy kitűnő hangulatba csöppentünk. Beültünk étterembe és kávézóba is, és sétáltunk a belvárosban. Maradandó élmény volt, Milánó kellemes hangulatú város, és bizonyára egy hét is kevés lett volna, hogy minden nevezetességét megnézzük. Az angol nyelvvel jól boldogultunk. A turisták által látogatott helyen természetes, hogy a vendéglátásban és a kulturális intézményekben dolgozók tudnak angolul – mesélte Mónika. Ezenkívül két európai nagyvárosban is töltött néhány napot ugyanígy. Mint mondta, akinek annyi pénze sincs mint neki, olcsóbb szállást is találhat, például az úgynevezett hostelekben, ahol több turista alszik egy szobában.

Hozzátette: jellemző a mai fiatalokra, hogy szeretnének világot látni. Az egyik munkatársa például egyedül rendszeresen egyedül vág neki a nagyvilágnak, mert így nem kell senkihez sem alkalmazkodnia.

Jót tesz a léleknek

Benedek Zsófia szintén miskolci diák volt egykor, ma a fővárosban él. Ő Londonban járt legutóbb. Szeretett volna olcsón utazni, de épp a karácsonyi időszakban volt lehetősége kiruccanásra, így nem tudott kedvezményes repülőjegyhez jutni, de mint mondta, így is megérte. A barátjával töltöttek három napot az Egyesült Királyság fővárosában. Megnézték a „kötelezőket”, a Buckingham-palotát, a Big Bent, Towert, a parkokat, felültek az óriáskerékre.

– Ellátogattunk egy ötemeletes játékboltba is, és színházban voltunk az egyik este. Hangulatos helyen reggeliztünk, este pizzáztunk. Mivel pont akkor volt a foci-vb döntője, egy sörözőbe ültünk be, ahol fantasztikus szurkolók közé keveredtünk. Az angolok nagyon szeretik a focit, fergeteges volt a hangulat – idézte fel a kirándulás emlékét Zsófia. Megjegyezte: minden hétvégén meglehetősen fárasztó lenne utazgatni, de néha nagyon jót tesz az ember lelkének. Színt visz a hétköznapok szürkeségébe.

Terv szerint

Szintén huszonéves fiatal Tóth Dávid, aki a barátnőjével szereti felfedezni Európát. Nyáron hosszabb vakációt engedhetnek meg maguknak, de kéthavonként megnézik, hogy hová lehet olcsón utazni. Amelyik ár kedvező számukra, oda foglalnak szállást. Három-négy napra utaznak el, és próbálják átvenni az illető ország és város hangulatát. Legutóbb Párizsban voltak.

– Előre elkészítettük a programot. Szerepelt benne kultúra, művészet és szórakozás. Terv szerint haladtunk, bár az utolsó nap már rendkívül fáradtak voltunk. Párizs azonban februárban is mozgalmas és turistákkal teli város. Utazás előtt az ismerőseim azzal ijesztgettek minket, hogy Franciaországban senki nem tud angolul, az emberek nem segítenek az idegeneknek, és sok a bűnöző. Azonban semmilyen negatív élményünk nem volt. Jól boldogultunk az angol nyelvvel, és amikor a buszról hamarabb kellett leszállnunk útfelújítás miatt, egy utas készségesen segített, hogy mehetünk tovább metróval – tette hozzá Dávid.