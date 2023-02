Felkapott hír lett az utóbbi napokban, hogy az Európai Unió országaiban hivatalosan is megkezdhetik a bogarakat és lárvákat feldolgozott formájukban élelmiszerek összetevőiben alkalmazni. Az Európia Bizottság erre vonatkozó végrehajtási rendelete már egy évvel ezelőtt, tavaly februárban megszületett. Vagyis egyebek mellett a fagyasztott, szárított és por formában lévő Acheta domesticus (házi tücsök) új élelmiszerként történő forgalomba hozatalának engedélyezéséről szóló dokumentum. Ez azonban nem azt jelenti, hogy mostantól hazánkban is alkalmazni fogják ezt, ez csupán egy lehetőség az élelmiszer előállítók számára – ez derül ki a Nébih hivatalos honlapján közzétett közleményből.

Nincs komoly fehérjehiány

A közleményben többek között beszámolnak arról, hogy nem igaz a hír, miszerint jelölés nélkül tehetnek „tücsköt, bogarat” az élelmiszerekbe az előállítók. A weboldal információ szerint: „A rovar alapú élelmiszerek ún. új élelmiszernek* minősülnek. E kategóriába soroljuk azokat az élelmiszereket, melyeknél nem igazolt, hogy 1997. május 15-ét megelőzően hagyományosan fogyasztották az EU területén. Az új élelmiszerek kizárólag szigorú ellenőrzés alapján, uniós szintű engedélyeztetést követően hozhatók forgalomba. Az új összetevők biztonságosságának átfogó értékelését az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) végzi, majd a jóváhagyásról egy tagállami képviselőkből álló testület dönt. Pozitív döntés esetén az EU Bizottság kiadja a forgalomba hozatali engedélyt. Magyarország nem támogatta a rovar összetevők új élelmiszerként való forgalomba hozatalának engedélyezését. Nincs komoly fehérjehiány, ezért hazánk nem tartja indokoltnak a rovarok élelmiszerként történő fogyasztását az EU-ban. Mivel azonban a tagállamok többsége megszavazta a kérelmeket, így a Bizottság elfogadta azokat.” – olvasható a nebih.gov.hu portálon.

Nem minden rovar mehet

Jelenleg hat élelmiszerként felhasználható engedélyezett rovar van az EU-ban, melyek pontos listája szintén olvasható az élelmiszer-biztonsági hivatal weboldalán. Mint ahogyan is, hogy ezeket kötelező jelölni az élelmiszerek csomagolásán. Emellett – ahol releváns – az allergiás keresztreakcióra való kötelező utalást is.

Számos termékben megjelenhet

Megkérdeztünk egy táplálkozási tanácsadót, mit gondol az „új élelmiszer” forgalomba hozataláról. Vannak olyan természet közeli népek, akik mindig is fogyasztották és fogyasztják a mai napig is a bogarakat, rovarokat, lárvákat. Ezt részben azért tették vagy teszik, mert nincs más lehetőségük elegendő fehérjéhez jutni. Nálunk erről még nincs szó – mondta Bocsi Viki, táplálkozási tanácsadó. Hozzáfűzte, tudomása szerint az EU-ban az Acheta domesticus (házi tücsök) részben zsírtalanított lisztjét, az Alphitobius diaperinus (penészevő gabonabogár), lisztkukac, illetve a Vándorló sáska élelmiszeripari felhasználását kezdik meg a legkülönbözőbb alapanyagokban. Ide tartoznak bizonyos pékáruk, kekszek, gabonaszeletek, száraz előkeverékek, száraz töltött és töltetlen tésztatermékek, szószok, de feldolgozott burgonyatermékek is.

De vannak hüvelyeseken és zöldségeken alapuló ételek is, mint például a pizza. Illetve vegetáriánus húsalternatívák, vagy levesek, levesporok. És a snack-ek, italok és édességek bizonyos fajtái sem maradnak ki a sorból. Ez számára mindenképpen egy újabb érv, hogy miért ne válasszuk a fenti, ultrafeldolgozott élelmiszereket – vélekedett a szakember. Ha pedig elkerülhetetlen, legalább nagyon alaposan vizsgáljuk meg a címkéiket – tette hozzá. Nem hiszi, hogy ebben az ultrafeldolgozott élelmiszeripari formában bármi is egyenértékű lehet azzal, ahogy a természeti népek egyes helyeken beépítik táplálkozásukba a rovarokat – emelte ki Bocsi Viki.