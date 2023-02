Már január 6-át, vízkereszt ünnepét követően beköszöntött a farsang időszaka. Mégis a legtöbb óvodában és iskolában csak februárban kezdik el szervezni a farsangi mulatságokat, amelyeknek elengedhetetlen kelléke a jelmez. A világban folyó változások azonban a jelmezhasználatra és -kölcsönzésre is hatással vannak. Rovinár Krisztina jelmezkészítővel beszélgettünk ennek kapcsán az új trendekről, aki korábban a Diósgyőri Vár és a Miskolci Csodamalom Bábszínház számára varrt jelmezeket. Sőt a Herman Ottó Múzeumnak is csinált egy honfoglaláskori viseletsorozatot. Jelenleg pedig Boldogkő várának készít korabeli ruhákat az egyéni megrendeléseken kívül.

Tartós, praktikus jelmezek

– Annyira megváltoztak az emberek igényei, hogy néhány kivételtől eltekintve manapság szinte csak gyermekjelmezekre van szükség az óvodai és iskolai farsangokhoz. Ezeket is tartósra és praktikusra kérik, hogy otthon tovább hordhatók legyenek – mondta Rovinár Krisztina. – A farsangi szezon nálunk általában január közepétől február közepéig tart. Régebben akár 30-40 jelmezt is kellett készítenünk ez alatt az egy hónap alatt. Újabban azonban már, nem túl jó minőségű, előregyártott, műszálas jelmezek a nagyobb áruházakban is kaphatók, mint például a Mancs őrjárat, vagy a tündérjelmez. Mivel körülbelül duplájára emelkedett az anyagköltség, a kevésbé tehetősebb szülők inkább az áruházból választanak, és hozzánk csak javíttatni hozzák el ezeket. Kölcsönözni egyedül a Miskolci Nemzeti Színház jelmeztárából lehet, de onnan is csak időszakosan. A kereslet visszaesésének emellett az is az oka, hogy kevesebb rendezvényt tartanak mindenfelé.

Készülnek a béka esőre

Miskolc legnagyobb farsangi mulatsága a Kocsonyafesztivál.

– A következő nagy esemény, amit már várnak az emberek, az a Kocsonyafesztivál lesz. Régebben erre gyakran kellett békás jelmezt varrtunk kitömött szemekkel. A kezdet kezdetén valamelyik évben 24 darab békasapkát kért tőlünk egy iskola egyik napról a másikra: abban akartak felvonulni. Idén az alapítványi bálok részvevőire számítunk még, de egyelőre nem kopogtattak nálunk. Sajnos a Miskolci Csodamalom Bábszínház sem fordul már hozzánk, pedig korábban készítettünk nekik óriásbábos jelmezeket. Úgyhogy a varrodánk inkább a javításokból él meg. Mivel a régi helyünkön nagyon magas volt a rezsiköltség, egy ideig hidegben kellett dolgoznunk. Mostanra elköltöztünk a Győri kapu 121. szám alá, ahol saját kazánnal működik a fűtés. Úgy döntöttem, hogy kiegészítésképpen márciustól tanfolyamot indítok a kicsit szabni, varrni tudóknak – osztotta meg a neves miskolci jelmezkészítő.

Varázspálcája is legyen

Napjainkban a rajzfilmekből átvett jelmezfigurák a legkeresettebbek.

– Ma már az iskolai, óvodai farsangokon nem jellemző a jelmezverseny, mert a szülőknek nincs ideje otthon elkészíteni a jelmezeket. Inkább sok egyforma viseletet kérnek. Egyszer például zebrajelmezt készítettem egy gyermekcsoportnak, akik ebben adtak elő egy műsort. Általánosan keresett a kutyajelmez. A lányoknál pedig a varázspálcás tündértől kezdve a királylányig minden. A pillangó, a méhecske és a katicabogár úgyszintén. A kisfiam például Pikachu pokémon akar lenni az ovibulin. A Micimackó szereplői és Bing nyuszi is nagy népszerűségnek örvendenek. Csináltam már olyan Bing jelmezt, amit addig hordott a gyermek otthon, amíg ki nem nőtte. Általában úgy készítjük ezeket, hogy egy-két farsangi szezonig viselhetők legyenek – magyarázta az alkotó.

Felnőtt farsang a halloween

A farsang és a szilveszter egyre veszít a népszerűségéből, de a halloween feljövőben van.

– Érdekes módon manapság halloweenkor már gyakrabban kapunk megrendeléseket, mint farsangkor. Olyankor jellemzően boszorkány és szörny jelmezeket készítünk, de férfi balerina ruhát is csináltam már. Ez nagyobb részt a felnőttek ünnepe, akik jelmezes házibulikat rendeznek. A nőknél itt a szexisség, a férfiaknál pedig a vagányság is szempont. Szilveszterre inkább alkalmi ruhákat kérnek tőlünk, de ezek iránt is 20 százalékkal visszaesett a kereslet. Most talán az a rockerjelmez a legérdekesebb, amin egy kolléganőm dolgozik. A Kiss zenekar, pepita, fekete-fehér háromszöges viseletét kell legyártania, de a bőr nagyon drága, úgyhogy fürdőruhaanyaggal dolgozik. Az is szempont, hogy kényelmesen lehessen benne mozogni. Miskolcra sajnos már nem nagyon hoznak be minőségi ruhaanyagokat, de rengeteg régebbi futteranyag és pamut maradt felhalmozva nálunk – fejtette ki beszélgetőtársunk.