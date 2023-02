Március közepén nagyszabású szemétszedést tervez Miskolcon a Szinva mentén a Magyarországi Tisztasági Nagykövet Egyesület (MATINE). Ehhez már meghirdették az esemény költségeit fedező adománygyűjtő kampányt is. Az önkéntes toborzó űrlapot pedig február második felében fogják közzé tenni az egyesület Facebook-oldalán.

Több száz főre számítanak

– 2023. március 18-án, szombaton szeretnénk egy nap alatt teljes hosszában megtisztítani önkéntesekkel a Szinvát. Ez egy sok száz fős rendezvénynek ígérkezik, amihez a https://jougyekert.hu/ oldalon a Takarítsuk ki a Szinva-patakot! címmel hirdettünk adománygyűjtő kampányt – tájékoztatott Serbán Zsolt, Bükk Tisztasági Nagykövet, a Magyarországi Tisztasági Nagykövet Egyesület (MATINE) képviseletében. – Horváth Gábor miskolci horgász tavaly márciusban keresett meg ezzel az ötlettel. Nem tudok róla, hogy korábban lett volna már hasonló kezdeményezés.

Beteggé teszi az élővilágot

A szemétszedésre március második fele a legideálisabb időszak.

– Olyankor érdemes szemetet szedni, amikor tavasszal még nem zöldell ki a növényzet, de már nincs nagy hideg. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesülettel is egyeztettem az időponttal kapcsolatban, hogy ne zavarjuk meg a madarak költését. Nemcsak a Szinva medrében, hanem a meder környékén is szeretnénk dolgozni. A patak mentén többségében kommunális hulladék található. Léteznek gócpontok, ahol több köbméter szemét halmozódott fel. Ilyen a Vasgyár és a Tiszai pályaudvar környéke. Nem régen a Majális Park környékén jártam terepszemlén, ahol egy autó lökhárítót és egy hűtőgépmotort is láttam kihajítva. A gumiabroncs pedig szinte már sztenderd. Az elharapódzott szemetelés a Szinva élővilágára is káros. A halak és a vízimadarak lenyelhetik a nejlon darabokat és más káros anyagokat, amelyek megbetegítik őket – emelte ki a tisztasági nagykövet.

Szemléletformáló céllal is

A költségek egy részét a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. állja.

– Sikerült egyeztetnünk a miskolci önkormányzattal. A legnagyobb költséget, a 30 köbméteres konténer felállítását a Városgazda vállalja, amelyet az Ifiház mögötti zárt parkolóban helyeznek el. Zsákokat és a kesztyűk egy részét is kapjuk. Viszont gumicsizmákra és egyen láthatósági mellényre még szükségünk lesz. Mivel az akciót hétvégére tervezzük, a szemét deponálást szintén lehet, hogy nekünk kell megoldanunk. Ehhez nagy platós autót kell bérelnünk. Bízunk benne, hogy esetleg cégek is jelentkeznek támogatónak, vagy tárgyi felajánlásokkal. Aki önkéntesnek jön, az pedig maga választhatja ki, hogy melyik terület és milyen terep – víz, vagy szárazföldi – megtiszítását vállalja. Több csapatkapitányt választunk majd ki. Az akciót szemléletformáló céllal is szervezzük. Bár tudjuk, hogy a hatása csak hosszú évek alatt érik be, mert idő kell hozzá, hogy az embereknek megváltozzon a gondolkodása – fejtette ki Serbán Zsolt.