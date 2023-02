Megjárta a franciaországi alpesi sívilágbajnokságot a DVTK kétszeres téli olimpikonja, Kékesi Márton, aki számos érdekességet osztott meg szerkesztőségünkkel.

– A körülményekhez képest a maximumot nyújtottam a hatodik vébémen – kezdte a sportágban csak bánkúti gyereknek hívott Kékesi Márton, majd hozzátette: – Amelyik számot beterveztem, arra kvalifikáltam magam, persze apróbb malőrök azért értek. Betegséggel küszködtem, láz gyötört, aztán a síléceimet a szervízember csinálta meg, egyszer pedig ráléptem a kapura. Öt napig a saját költségemen képviseltem Magyarországot, ilyen van ebben a műfajban, ha a szövetségnek nincs elegendő pénze, így ezt is elfogadtam, a kiadásaimat magam fedeztem. Figyelembe vettem azt, hogy a legjobbak támogatást kapnak a teljes szezonra, ennek következtében szó nélkül benyúltam a zsebembe. Most egyébként Romániában vagyok és a szerdai harmadik helyemmel nyertem száz eurót, így máris jobb az anyagi helyzetem. Pénteken utazom a Testnevelési Egyetem sítáborába, ahol én leszek a tanár úr, vagyis az oktató, utána pedig ismét autóba ülök és irány Ausztria, ahol a magyar bajnokságon állok csatasorba. Szóval mozgalmas napjaim vannak, de ennek hamarosan vége, hiszen könnyen lehet, hogy a hirtelen melegre fordult időjárás külföldön is elviszi a havat.