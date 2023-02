A farsangi szezon zárásaként február 24-én, pénteken jelmezes táncházba várják a családokat a Fráter György Katolikus Gimnázium aulájába. A szokott helyszínen, 18 órától rendezik meg az Esztenás Együttes táncházát. A gyermektáncházban ezúttal is lesznek körjátékok, dal- és tánc tanítás Sinka Tímea vezetésével, azonban most azt kérik, aki teheti, jelmezben érkezzen és a gyerekek mellett a szülők is élhetnek ezzel a lehetőséggel. A legjobb, legötletesebb maskarákat díjazni is fogják.