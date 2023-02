Vannak olyan alapélelmiszerek, amik nem hiányozhatnak a konyhánkból, melyekből bármikor összedobhatunk egy fogást, illetve azok, amelyek kiválóan helyettesíthetők mással. Ehhez ad hasznos tanácsokat a szakember.

Ami eláll a spájzban

Lisztfélék, darák mindig legyenek a spájzban, ezek hosszú ideig tárolhatók. Lisztféléből többféle is legyen, a hagyományos búzaliszt mellett teljes kiőrlésű és rozs vagy graham liszt is – javasolta Csitári Nikolett. A köretnek használható rizs, köles, bulgur vagy kuszkusz szintén eláll a polcon jó ideig. Ezekből legalább kétféle legyen otthon. A tojás, mint teljes értékű fehérjeforrás és kiváló alapanyag, szintén jó, ha mindig tartunk belőle. Ezzel komplettebbé tehetőek a főfogások vagy köretek – tette hozzá a dietetikus. A tejtermékeknek nagyon magasra szökött az ára, így nem biztos, hogy mindenkinek megengedi a pénztárcája, hogy akár többféle változat is legyen belőle a háztartásban. Ugyanakkor, ha tejföl, joghurt vagy kefír van a hűtőben, akkor ezekkel az összetevőkkel megnő az elkészíthető receptek száma.

Idényjellegű friss zöldségekből egy-két -féle is elegendő, hiszen télen kevesebből válogathatunk, de ezek fagyasztott formája is pontosan ugyanolyan jó. A hüvelyesek, mint például a zöldborsó, vagy babfélék szintén olyan alapanyagok, melyek sokféleképpen elkészíthetőek. Komplett menüsort készíthetünk ezekből, levest és főételt is. És itt nem csak a főzelékekre lehet gondolni, hiszen rakott ételekhez is felhasználhatóak – hangsúlyozta a szakember.

Hozzátette: ez azért is lehet jó ötlet, mert még a maradék mentesítésben is szerepe lehet. Ugyanis ha például köretünk maradt meg az előző ételből, ahhoz darált hús, csirkehús vagy főtt tojás hozzáadásával rétegezve, és sütőben megsütve jénai tálban egy új ételt kapunk. Ugyanez működik úgyis, ha esetleg húsos ragu maradt meg az előző menüből, ahhoz köretet hozzátéve, kevés reszelt sajttal megszórva szintén egy ragyogó rakott fogás készíthető. A spórolós tippek sorában még egy: ha mondjuk pörkölt maradt meg és már másra vágyunk, jó alapja lehet zöldségek hozzáadásával egy gulyáslevesnek – ismertette a dietetikus.

Krémleves pürésítéssel

Ha korábban tejjel, tejföllel vagy tejszínnel készítettük a főzelékeket, krémleveseket akkor ezeket akár el is hagyhatjuk. Más technológia alkalmazásával, pürésítéssel, saját anyagával is sűríthetjük az ételt, így a kalóriával is spórolunk, mert kimarad a zsíros tejtermék – vélekedett a dietetikus. Ebben az esetben használhatjuk bátrabban a fűszereket, illetve burgonyával is sűrűbbé tehetjük az állagot. Egy sóskaszószt pedig úgy is elkészíthetünk, hogy rozsliszttel hintjük meg és dinszteljük, így szintén kihagyható a tejtermék az ételből.

Felvágott helyett szendvicskrémek

Rendkívüli módon megdrágultak a hús felhasználásával készült termékek is. Ide sorolható a virsli vagy a sonka és egyéb felvágottak. A reggelire vagy vacsorára fogyasztott szendvicsekre felvágott helyett nyugodtan tehetünk házilag készített szendvicskrémet. Most szezonja van például a céklának, amelyet megsütve, fűszerek és nagyon kevés krémsajt vagy natúr joghurt segítségével készíthetünk krémet a pirítós kenyérre. De pénztárcabarát megoldás lehet egy vöröslencse-krém is, amelyből pürésítéssel készíthető finom és egészséges szendvicsfeltét – tudatta Csitári Nikolett.