Bohos Noel énekelt a legszebben a Béres Ferenc születésének 100. évfordulója alkalmából rendezett zsoltár- és népdaléneklési versenyen, így a zsűri neki ítélte az első helyet. A megméretést Krasznokvajdán rendezték nemrég, mivel a település iskolája Béres Ferenc nevét viseli. Az Encsi járás felső tagozatos diákjai jelentkezhettek. A kötelező dal a 134. zsoltár volt, népdalt viszont szabadon választhattak.

Noel az Encsi Váci Mihály Gimnázium 7. osztályos diákja, és az volt számára a legnagyobb élmény, hogy a versenyre elmentek Béres Ferenc fiai is, akik gratuláltak a győzteseknek, majd ajándékokat adták át nekik.

– Második osztályos koromban vettem részt először énekversenyen – mondta a boon.hu-nak Noel. – Akkor is kaptam díjat, de a mostani volt az első nagyobb megméretésem. A kötelező zsoltár után az Erdő, erdő… című népdalt énekeltem. Nagyon örültem, amikor a zsűri megdicsért. Azt mondták, hogy szép hangom van, tisztán és hiba nélkül énekeltem. Olyan dalokat szeretek egyébként, amelyeket magasan lehet énekelni. Kedvelem a népdalokat, de a modernebb dalokat is. Zeneiskolába nem járok, de otthon magamnak énekelgetek Ha hallok egy jó zenét, akkor rákeresek, a szövegét is megkeresem és megtanulom. Énekelni azért szeretek, mert jólesik, amikor megdicsérnek, hogy szép a hangom, és amikor látom, hogy másoknak tetszik a dalom, az jó érzéssel tölt el, hiszen másoknak örömet szerezni boldogság. A gimnázium előtt az encsi Szent László Katolikus Általános Iskolába jártam, ott a március 15-ei ünnepségen is énekeltem, az Ébredj magyar! című dalt, ami nagyon tetszett nekem – idézte fel Noel.

Elárulta azt is, hogy azért választotta az encsi gimnáziumot, mert sok jót hallott róla, és nem bánta meg, mert jól érzi itt magát, az átlagát is tartja. Az éneklés mellett nagyon szeret motorozni. Persze nem a főúton, csak otthon a kertben vagy a földúton, mert még most tanulja hogyan kell. Az édesapja pedig vigyáz rá.

Büszkék rá

Noel felkészítő tanára Bialkóné Horváth Krisztina volt, aki csupa jót mondott a tanítványáról.

– Nemcsak tehetséges, de nagyon fogékony is. Amikor megkaptuk a versenyfelhívást, megkérdeztem tőle, van-e kedve indulni, és ő rögtön igent mondott. Elkezdtük a felkészülést, mindennap gyakoroltunk, minden javaslatomat megfogadta Noel. A népdalt már ismerte, bár az egyik sorával nehezebben boldogult, végül sok gyakorlással megoldottuk. Noelnek gyönyörű hangja van, a szülei is rendkívül büszkék rá, akárcsak én. Szeretném, ha minél több ünnepségen szerepelne majd. Amikor Krasznokvajdára utaztunk, még nagyon izgult, de ennek nyoma sem volt, amikor már énekelni kellett. A zsűri a bátor kiállásáért is megdicsérte – idézte föl a pedagógus.