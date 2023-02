A megszokottól eltérő színezetű széncinegét kapott lencsevégre a Miskolci Egyetemen dr. Varga Attila Károly, a Gépészmérnöki és Informatikai Kar egyetemi docense.

Mint írta, a Gépészmérnöki és Informatikai Karon oktatott képfeldolgozás című kurzusa gyakorlati óráihoz évek óta készít saját fotókat az intézmény parkjában. Télen leginkább az Egyetemváros számos pontján elhelyezett madáretetők környékén. A madarak fotózása közben tűnt fel neki egy olyan szén­cinege, amely tollazatának számos része festékhiányos, világosabb a megszokottnál. A fekete például teljes mértékben hiányzik, helyette barna szín figyelhető meg, a kis madár tollazatában ez a legsötétebb szín. A ritkaságszámba menő széncinegéről videófelvételt is sikerült készítenie, amelyet feltöltött a népszerű videómegosztóra. – A kis madár egyébként pillanatok alatt hozzászokott a jelenlétemhez, rendkívül barátságos, kevésbé félénk, mint a társai. A fajtársak részéről kiközösítés jele egyáltalán nem tapasztalható, egyenrangú tagként tekintenek rá. Talán nem véletlen, hogy ez az egyedi színezetű széncinege a Miskolci Egyetem parkját választotta lakhelyéül, hiszen az intézmény többször is elnyerte az „Ország Legszebb Campusa” címet – fogalmazott dr. Varga Attila Károly.

Otthonos madárház

Bizonyára emlékeznek még olvasóink, hogy tavaly is írtunk az egyetem madarairól és madáretetőről. Akkor az volt a szenzáció, hogy a Gépészmérnöki és Informatikai Kar iparitermék- és formatervező-hallgatói, valamint dr. Varga Attila Károly olyan madáretetőt készítettek, ami egy barátságos, emberi otthon kicsinyített mása. A nem mindennapi megoldás olyan nagy figyelmet kapott, hogy még a National Geographic oldalára is felkerült. Az egyetemi oktató elmesélte, az építmény közös munkával, de a felesége ötlete alapján született, hiszen otthon is nagy hangsúlyt fektetnek a madarak etetésére.

– A hallgatók részt vettek a tervezésben, én pedig megépítettem az otthonos etetőt. A célunk az volt, hogy felhívjuk a figyelmet a madarak téli etetésére, védelmére, tágabb értelemben a környezet- és természetvédelemre. Kicsi bútorokat készítettem, és olyan tárgyakat, amelyek barátságossá teszik az apró szobácskát. Kiderült, a madarak nagyon szeretik – mesélte akkor dr. Varga Attila Károly.