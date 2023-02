Madárbarát város lett Encs. A kitüntető címet a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület pályázatán nyerte el a város még tavaly, a napokban pedig már megérkeztek az egyesület által biztosított madárodúk és etetők.

– Több mint száz olyan eszközt kaptunk, amelyek azt a célt szolgálják, hogy Encsen zavartalanul fészkelhessenek és költhessenek a madarak – mondta lapunknak Sándor Róbert, az encsi önkormányzat műszaki vezetője. – A Millenniumi parkban, valamint a városháza melletti ligetes területen madárbarát tanösvényt alakítunk ki. Az egyesület szakemberei a napokban jönnek el hozzánk, hogy kihelyezzük az odúkat és az etetőket. Értékes ismereteket adnak majd át nekünk, hiszen elmondják, hogy melyik eszközt hová, milyen magasságba kell elhelyezni. Az odúk nem egyformák, más-más madárfaj lakhelyéül szolgálnak majd. Az odúkat különböző betűvel jelölték, annak függvényében, hogy melyik madárnak szánták. Azt terveztük, hogy gyerekeket is elhívunk arra a napra, amikor kihelyezzük az eszközöket. Vannak úgynevezett zöld óvodáscsoportok, az iskolákban pedig környezet- és természetvédelemmel foglalkozó szakkörök. Ezen intézmények növendékeinek elmagyarázzuk majd, miért fontos a madarak védelme. A száznál is több odú és etető kihelyezése valószínűleg több napig is eltart majd – sorolta a műszaki vezető.

Kiállítás is lesz

Jelezte: tervben van egy kamarakiállítás rendezése is a városháza épületében. Ugyanis Encsen élt dr. Tóbiás Gyula, aki nemzetközileg is elismert ornitológus volt.

– A madarak költési szezonja február 15-én kezdődik, tehát fontos, hogy addig kikerüljenek az odúk a parkokba. A következő napokban tehát sok munkánk lesz. Az egyik önkormányzati dolgozó feladata lesz majd a karbantartás és az etetők takarítása, feltöltése. Igaz, lassan vége a télnek, de februárban és márciusban még szükség lehet a madarak etetésére. Mivel Tóbiás Gyula amiatt szerzett elismerést, mert először írta le a fecskék családfarendszerét, ezért szeretnénk ezeknek a madaraknak is kedvezni. Nemcsak fecskefészkeket, de úgynevezett fecskeszállót is kihelyezünk a városban, melybe nemcsak fecskék, de denevérek is beköltözhetnek.