Dedikálással, könyvvásárlási lehetőséggel egybekötött ingyenes előadást tart Bereczki Enikő február 11-én. Az írónő, aki a Miskolci SZC Szent László Gimnázium és Közgazdasági Technikum egykori diákja, az intézmény által szervezett tehetségnap keretében tart előadást a Rejtélyes Z generáció - Együttműködés a mai tizen, huszonévesekkel címmel és mutatja be azonos című könyvét, melynek megvásárlására és dedikáltatására a helyszínen is lesz lehetőség. Bereczki Enikő 2006 óta foglalkozik fiatal generációkkal. Több hazai és nemzetközi szervezet ifjúsági és generációs szakértője. A könyvében a szerző által, több mint 20, a fiatalokra nagy hatással bíró több tíz-, százezres követő táborral rendelkező influenszerrel, instagramerrel, tiktokerrel, youtuberrel készített interjúkból is olvasható több részlet. Emellett a kötetben számos szakember is megszólal a témával kapcsolatban. Az előadás február 11-én 11 órakor kezdődik a mezőkövesdi Szent László Gimnáziumban.