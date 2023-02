Fontos szempont miatt volt kénytelen tisztában lenni a nyugat-európai nők testalkatával a Ruhaipari Tervező Vállalat: a külkereskedelemmel foglalkozó MODEX kérte meg őket a mérettáblázat kidolgozása. A MODEX a magyar konfekcióipar termékeinek jelentős részét exportálta, s a növekvő nyugat-európai kivitel, a vásárlók igényeinek jobb, gyorsabb kielégítése tette szükségessé, hogy a konfekciógyárak a nyugat-európai országok lakosainak mérettáblázatával is rendelkezzenek. Nyugat- és Észak-Európa országaiban ugyanis a felnőttek, elsősorban a nők testalkata eltér a magyarokétól. Ott a nők magasabbak és karcsúbbak, míg a magyarok általában teltebbek és nem olyan nyulánkok. Hazánkban a nők testmagasságának felső határa 174 centiméter, míg több országban 178 centiméteres nőknek is kell ruhát varrni – avatott be a divatvilág gazdaságilag is lényeges mérlegelési szempontjába az Észak-Magyarország 1963. február 20-i száma.