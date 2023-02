Különleges természetfotó-kiállítás nyílt a napokban a miskolci Földes Ferenc Gimnáziumban. Az alkotó a gimnázium egyik öregdiákja, Bóta István.

Nem kell persze idős emberre gondolnunk, hiszen a tehetséges fotós nemrég, 2020-ban érettségizett az intézményben. Ma már a Soproni Egyetem Erdőmérnöki Karának hallgatója, és ha végez, erdőmérnök lesz belőle. Ez a foglalkozás egyesíti számára a szakmát és a hobbit.

A szellembika

– Már kisgyermekként jártam az erdőt vadász szüleimmel. Egymagam cserkeltem, de puskát természetesen még nem vehettem a vállamra. Azonban mindenképpen szerettem volna valamit hazavinni az erdőből. Így kaptam egy fényképezőgépet a szüleimtől. Kis, kompakt gép volt, ezzel kezdtem el fényképezgetni. Az idő előrehaladtával egyre jobb képeket készítettem, később éreztem, hogy kinőttem az akkori technikámat. Ezért lett egy tükörreflexes gépem, és onnan kezdve kezdődött a nagy fejlődés a fotózás terén, ami talán még most sem állt meg – elevenítette föl a kezdeteket Bóta István.

Elmesélte, hogy a fotózás tudományának elsajátításához nagy segítséget kapott a Földes fotószakkörében, Erdődi István tanár úrtól. Azonban érettségi után már saját magának kellett „kiokoskodnia” mindent, és ez a mai napig is így van, mivel mentora nincs. Ellesett egy-két technikát azoktól a barátaitól, akik szintén fotózással foglalkoznak, de igazából a legtöbb trükkre magának kellett rájönnie. Az állatokról és a természetről pedig a szüleitől tanult sokat. Az erdő szeretete teljesen természetes István számára, hiszen a dédszülei és a nagyszülei is vadászok voltak. Ő lesz az első erdőmérnök a családban.

– A hazai nagyvadfajainkat szeretem fényképezni, persze más erdei állatokat is. Sokszor jutok el gyönyörű tájakra, ezeket szintén szívesen örökítem meg, és mutatom meg másoknak a fotóimon keresztül. A kedvenc tájam egyértelműen a Bükk hegység, hiszen miskolci vagyok. Számos lapban megjelentek már a fotóim. A Nimród Vadászújságnak külsős munkatársa vagyok. Ott havi rendszerességgel láthatók a képeim, és több címlapfotóm is volt már. Ezenkívül a Varázslatos Magyarország kiadványaiban is rendszeresen megjelennek a fotóim, ahogy az Egy a Természettel Vadászati és Természeti Kiállítás kiadványaiban is. Ezek jelentős munkák voltak. Több könyv borítójára is felkerült már valamelyik fényképem. Miskolcon volt már kiállításom a Kaffka Margit Könyvtárban, a Miskolci Egyetemen, és a Földesben már korábban is. Egyik legjelentősebb kiállításomat szintén a vadászati világkiállítás keretein belül, Vásárosnaményban rendezték meg, ahol a legjobb minőségű, a legnagyobb méretű képeket tudtam bemutatni. A szellembika című fotóm pedig Finnországban látható, ahová szintén a Varázslatos Magyarország pályázatán részt vett fotósok munkáiból vittek el egy válogatást. Ez a fotó egy ellenfényes, ködös, párás hajnalon készült egy fenséges szarvasbikáról – sorolta Bóta István.