A Szent Miklós Görögkatolikus Óvoda és Bölcsőde Felsőzsolcai Tagóvodája nagy hangsúlyt fektet egész évben a környezeti nevelésre is, téli projektjeinek egyike volt a madárvédelem, ennek kapcsán jött az ötlet, hogy egy szülő-gyermek által jegyzett "madáretetőkészítő versenyt" hirdettünk meg - mondta el Tóth-Orosz Edina óvónő. Olyan jól sikerült, hogy mintegy 35 kreatívabbnál-kreatívabb etetőt készítettek a résztvevők. A madáretetőkből csütörtökön kiállítást rendeztek az óvodában. Egy madárvédelmi előadás is színesítette a programot, melyet Somoskői Péter, a Madártani Egyesület Bükki Helyi csoportjának elnöke tartott. A madáretetőket az önkormányzat segítségével a város különböző terein, parkjaiban helyezik ki a gyerekek, így a város lakói is bekapcsolódhatnak a madarak téli ellátásába - hívta fel a figyelmet az óvónő. Különlegesebbnél különlegesebb alkotások születtek, van lézervágott modell, szalma- és nádtetős, de a legfontosabb, hogy a szülők és gyerekek együtt készítették - hangsúlyozta.