Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében lezárult egy tanfolyam, amelynek résztvevőii elvégezték a nevelőszülői képzést és most tanúsítványt vehettek át annak sikeres teljesítéséről. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény alapján a 12 év alatti gyermekeket, amennyiben kiemelik őket vérszerinti családjukból lehetőség szerint nevelőszülői családban kell elhelyezni. Ezért is van szükség minél több olyan emberre, aki vállalja ezt a szép hivatást-mondta Kohut Tamás Yoram, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Nevelőszülői Hálózat szakmai vezetője. Majd elmondta, jelenleg Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében 407 családjából kiemelt gyermekről gondoskodik a Szent Ágota, ők 141 nevelőszülőinél élnek.

Egymáshoz közel

A szolgáltató célja az, hogy számukra megfelelő környezetet találjon, ahol szeretet és biztonság veszi őket körül. A kihelyezés nehézkes ma Magyarországon, hiszen előfordul, hogy 6-7 gyerek kerül egyszerre ki egy családból és őket nem lehet egy nevelőszülő családhoz helyezni, a gyermekvédelmi rendszer úgy próbálja ezt kezelni, hogy a testvéreket ha lehetséges együtt tartsák – tette hozzá Kohut Tamás Yoram. Mivel a gyermekvédelmi hatóságok szorosan együttműködnek ezért, ha nem is egy családhoz, de például egy településen belül vagy egymáshoz közel próbálják elhelyezni őket. A szakmai vezető hozzátette, minden nevelőszülő háztartásonként működési engedélyt kap, mint egy önálló lakásotthon. Ők jogosultak, hogy szakellátásban lévő gyerekeket neveljenek. Ők azok, akik megfelelő emócióval és megfelelő szaktudással tudják a gyermeknek biztosítani azt a jövőképet, hogy majd később ne kerüljenek a társadalom perifériájára.

Jó családi mintát szeretnének nyújtani

Kohut Tamás Yoram kiemelte, ők olyan jó embereket keresnek, akik szeretetet és biztonságot tudnak nyújtani azoknak a gyerekeknek, akiket valamilyen okból kiemeltek a családjukból. Ezek a gyerekek valódi traumát élnek át és számukra az a fontos, hogy lássanak egy jó családi mintát, valamint szeretetet és biztonságot kapjanak. Nagyon fontos azt tudatosítani, hogy ezek a gyerekek nem ugyanazokat a válaszreakciókat adják a különböző helyzetekre, mint saját családjukban felnövő társaik, hiszen ők traumát élnek át – hangsúlyozta a szakmai vezető, majd hozzátette, például náluk nem ugyanaz az érintés fogalma sem. Majd példaként említette, hogy valakinek teljesen idegen és szokatlan, hogy akkor vacsorázhat, amikor akar vagy önállóan benyúlhat a hűtőbe és onnan bármit kivehet. A nevelőszülők tehát csak átmeneti segítséget nyújtanak, amíg a gyermek sorsa nem rendeződik véglegesen.

Fekete István, Barátné Balogh Ildikó, dr. Szalai Beáta és Szuhogyi Kata

Fotós: Bujdos Tibor

Dr. Szalai Beáta az Ágota Alapítvány képzője megerősítette, minden gyermeknek az az első, hogy nevelő családot találjanak, akkor is ha már 16 éves, ezért van szükség sok nevelőszülőre. A helyszínen a Feketéné Kovács Evelin elmondta, hogy férjével együtt 2 saját gyermeket nevelnek Ózdon egy családi házban, de régóta nagycsaládban gondolkodnak. Ők még két gyerkőcöt fogadnának családjukba, hogy a gyermekeknek egy jó családi mintát tudjanak nyújtani. Férje, Fekete István hozzátette, két 6 évnél fiatalabb gyermeket szeretnének, hiszen már nem csak ők, hanem gyermekeik is várják a testvéreket. A kocsivizsgálóként dolgozó apa bizakodó, hogy megfelelnek majd a feladatnak és így tudnak a legtöbbet segíteni. De a nagyszülőkre is számíthatnak mindenben.

Valódi hivatás

Nevelőszülőnek lenni ma már valódi hivatás: 2014-től a nevelőszülői jogviszony foglalkoztatási jogviszonnyá alakult át. A nevelőszülőt a nála elhelyezett gyermekek után nevelési díj, valamint a család havi költségeinek fedezésére, a gyermekek szükségleteire ellátmány illeti meg. A jogviszony megváltozása lehetővé tette a társadalombiztosítási ellátást, amit figyelembe veszik a nyugdíj számításánál. A nevelőszülő a nála elhelyezett 2 év alatti gyermek után igénybe veheti a GYED-et is.

A jelentkezés és kiválasztás lépései a következők: nevelőszülőnek olyan 24 életévet betöltött magyar állampolgárok jelentkezhetnek, akik megfelelnek a jogszabályi feltételeknek, de a legfontosabb, hogy ezen a pályán olyan emberekre van szükség, akik képesek az otthonukat és a szívüket is kitárni, azok előtt a gyerekek előtt, akik valamilyen ok miatt nem nevelkedhetnek a saját családjukban.