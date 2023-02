Nemrég mutattuk be lapunkban Kiss Bélát, aki gyufaszálakból készít maketteket. Legutóbb a közkedvelt Zsófia-kilátó kicsinyített másával örvendeztette meg az embereket. Kiderült, a feleségének is olyan hobbija van, amihez nagy-nagy türelemre és kézügyességre van szükség. Ő ugyanis gobelineket készít. A házaspár kiállítást is együtt rendezett Szikszón és Miskolcon.

– Régre nyúlik vissza a kézimunkázás szeretete – fogalmazott Kiss Béláné Marika. – Aszalón jártam általános iskolába, és ott a politechnika órán hímeztünk, kötöttünk, horgoltunk, amit nagyon kedveltem. Egyszer a lányom hozott nekem 2-3 elkezdett gobelint, hogy be tudnám-e fejezni. Ő kezdett el vele foglalkozni, de a gyerek és a munka mellett nem sok ideje maradt rá. Sosem csináltam még ilyet, de utánanéztem az interneten a szabályoknak, az öltéstechnikának, hogy mire kell ügyelni és hogy hol lehet gobelin-alapokat kapni. A színek adottak, azonban attól el lehet térni, ez valamennyi alkotói szabadságot ad. Először úgy hímeztem, mint bármelyik más kézimunkát, de szintén az interneten fedeztem fel, hogy keretre feszítve sokkal könnyebb a munka, és szebb lesz a végeredmény, mint anélkül. A férjem készített egy állványt, ami nagyon hasznos, főleg a nagyobb méretű képek készítésekor. Először normál gobelint készítettem, majd Béla unszolásár kezdtem el a tűgobelint. A kettő között az a különbség, hogy a tűgobelin alapja egészen apró lyukú. A normál gobelinnél egy négyzetcentiméteren 25 öltés található, a tűgobelinen 80. Ráadásul a fonalat szét kell szedni, amitől nagyon féltem, és valóban gondot okoz néha. A tűgobelint csak nagyítóval lehet hímezni, de beszereztünk egy lámpába szerelt nagyítót, ami óriási segítség – vázolta a gobelin-készítés kihívásait Kiss Béláné Marika.

Mint mondta, munkáinak témája vegyes. Vannak közöttük híres festmények reprói, épületek, ahol megfordultak kirándulásaik alkalmával, tájképek, virágok, készített a nővére 50 éves házassági évfordulójára is egy különleges gobelint, sőt az egyiken a három unokája portréja található.

– Nagyon sok munkámat elajándékoztam már, a többi pedig itt van a nappalinkban. A falat bordóra festettük, hogy jól mutassanak rajta a munkáim. Hogy miért csinálom? A gobelinezés megnyugtat, a szabadidőm minden percét lefoglalja – tette hozzá Marika.

