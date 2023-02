A program egy 20 éve indult Európai Uniós kezdeményezés, amely a világon közel 200 országban ugyanazon a napon hívja fel a figyelmet az internet szükségességére, előnyére és veszélyére. Ehhez a kezdeményezéshez a Magyar Rendőrség is csatlakozott. Ennek részeként a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság és társszervei (B.-A.-Z. VM Bűnmegelőzési Tanács, Miskolci Áldozatsegítő Központ, Zöld-Ház Közösségi Foglalkoztató, B.-A.-Z. VM Balesetmegelőzési Bizottság,) programdús bűn- és balesetmegelőzési délutánt szerveztek, vetélkedő formában.

Minden korosztálynak

Adathalászat, ügyességi feladatok, közlekedésbiztosság, cyber bulling, Tik-Tok videók, többek között ezeket érintették a bűn- és balesetmegelőzési délután feladatai, melyeket diákoknak és nyugdíjasoknak kellett megoldaniuk kedd délután a Plázában. A résztvevők „körszínpad szerűen” látogatták meg a különböző szakterületeknek kialakított állomáshelyeket, ahol az internetbiztonsághoz kapcsolódó feladatok vártak rájuk. A program során a diákok osztályonként, osztálylétszámtól függetlenül 4-4 csapatot alkottak, „menetlevelet” kaptak, melyekben az egyes állomásokon teljesített feladatok sikerességét értékelték a szervezők.

Jenei Károly rendőr alezredes a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának munkatársa elmondta, ez a program 20. éve fut a világban, melyet minden év második hónapjának második hetének második napján rendeznek meg. A rendőrség kezdetben a fiatalokat célozta meg ezzel a rendezvénnyel, de fel kellett ismerniük, hogy az idősebb korosztály képviselői éppúgy ki vannak téve a világháló veszélyeinek, mint a gyerekek, ezért kaptak meghívást a mostani rendezvényre a szépkorúak – tette hozzá Jenei Károly.

Legyünk figyelmesek

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának munkatársa kiemelte, hogy a mindennapi életünkhöz most már hozzátartozik az internethasználat, viszont annak vannak árnyoldalai is. Veszélyek leselkedhetnek egy egyszerű tájékozódás vagy levelezés alkalmával is – nyomatékosította Jenei Károly. Példaként említette az alezredes, amikor valaki vásárol interneten keresztül, előre utalja a vételárat, de a terméket nem kapja meg. Tudatosan használjuk az oldalakat és ne utaljunk előre pénzt és próbáljuk ellenőrizni az eladó hitelességét – hívta fel a figyelmet az alezredes. Vagy az adathalászok is gyakran kérik, hogy egyenlítsük ki az adott szolgáltató díját, annak ellenére, hogy nem is ahhoz a társasághoz szól az előfizetésünk, de figyelmetlenségből mégis pénzt csikarnak ki tőlünk.

Fotós: Ádám János

Figyeljünk arra is, hogy a bankok emailben semmiféle adatot nem kérnek, ez már gyanús lehet számunkra. Jelszavainkat pedig semmi esetre sem adjunk meg senkinek -hangsúlyozta az alezredes.

Az utóbbi időben az nagyon gyakori, amikor pénzintézetek nevében küldenek díjkötelezést vagy elmaradást vagy adategyeztetés okán csalják ki jelszavainkat, esetleg értesítést kapunk, hogy megrendelt csomagunk várakozik, ki kell egyenlíteni a számlát, annak ellenére, hogy rendeltünk volna bármit is. Gyakori webáruház vásárlókat meg lehet ezzel téveszteni – emelte ki. Véleménye szerint nagyobb körültekintéssel és tájékozódással ezek a bűncselekmények megelőzhetők lennének.

Hasznos volt a gyerekeknek

A hely befogadóképessége miatt meghívást kapott a rendezvényre a Zrínyi Ilona Gimnázium, Baross Gábor Szakközépiskola, Vörösmarty Általános Iskola, Jezsuita Gimnázium diákjai és az Őszi Napsugár Nyugdíjas Klub szépkorúi. Ez a program már jó bejáratott, minden állomáson más jellegű feladat várta őket – mondta Jenei Károly alezredes.

Dojcsák Adrienn, a Jezsuita Gimnáziumból egy kilencedikes osztályt, 36 gyerekkel kísért, most először erre a délutánra. Azért hozta el diákjait, mert véleménye szerint pont ez a korosztály van kitéve az internet veszélyeinek. Ezek a gyerekek, akik ha belekeverednek valamibe, akkor már büntethetők. Az ifjúságvédelem az iskolában folyamatosan jelen van, bármikor kérhetnek segítséget a diákok és nyilván osztályfőnöki órán van erről a témáról szó, de ez most így sokkal fókuszáltabb – mondta.

Fotós: Ádám János

Georgi Lilla, a Jezsuita Gimnázium kilencedik C osztályos tanulója hatalmas lehetőségnek értékelte a programon való részvételt.

– Saját korcsoportommal tanulhatunk az internetről, számos hasznos dolgot. Az adatvédelemről is olyan dolgokat tudhatok meg, melyeket egy sima tanórán nincs lehetőségünk elsajátítani. Nagyon jó, hogy ennek ilyen interaktív formája van. Jó, hogy egy ilyen rendezvényen ismerhetjük meg ezeket a dolgokat és nem a valóságban úgy, hogy elszenvedőivé válunk. Engem szerencsére ilyen attrocitás nem ért, de vannak barátaim, akik szörnyű dolgokat meséltek.

Sosem lehetünk elég óvatosak

Veres Lászlóné Sajókersztúrról, az Őszi Napsugár Nyugdíjas Klubból a helyszínen elmondta, hogy nagyon hasznosnak tartja ezt a délutánt. „Az itt hallott információkat hazavisszük és elmeséljük otthon maradt társainknak.” Elmondta, hogy ő rendkívül óvatos a világhálón, bár napi szinten használja az internetet, hírek böngészésére, de a gazdasági dolgokba is szívesen elmélyed, eddig elkerülték a különböző visszaélések.

Majó Márk, a B.-A.-Z. VM Bűnmegelőzési Tanács titkára úgy látja, most már tájékozottak és felkészültek a résztvevők, ami jónak mondható, hiszen a társadalmat képezik le, de sosem lehetünk elég óvatosak – mondta.

A délután végére minden csapat győztesen távozhatott, gazdagodva számos hasznos információval.