Sokan a temetőre is választanak ilyenkor csokrot vagy koszorút, amely a hideg idő miatt még célszerűbb, ha művirágból készül – mondta Tarnóci Krisztina üzletvezető, az Orchidea virágbolt tulajdonosa. Mindenki áldoz valamennyit a szerelmére, szeretteire Valentin-nap alkalmával. Kinek hogy engedi a pénztárcája, valaki kevesebbet, valaki többet szán az ajándékra. Az a tapasztalat, hogy hiába drágult meg minden jelentős mértékben, erről nem mondanak le az emberek – jegyezte meg az üzletvezető. Majd hozzátette: egyedi igényeknek is eleget tesznek, sokan előre megrendelt kompozíciót kérnek, amit esetenként ki is szállítanak, de valaki ott a virágboltban szerez ihletet és kéri elképzelései megvalósítását. Az már régóta megdőlt, hogy csak a férfiak vesznek virágot a nőknek. Fordítva is gyakori, illetve ilyenkor szülőket, nagyszülőket és gyermekeket is meg szoktak ajándékozni. Ha csak egy szál rózsával, de akkor is kifejezik szeretetüket – emelte ki a virágkötő.

A csomagolás is fontos

Egy szál vörös rózsa, ízléses dekorációval, melyen kézzel, szépírással virítottak a „szeretlek” feliratok – erre lettünk figyelmesek. Megtudtuk: a családi vállalkozásként üzemelő Flóra virágboltban Budai Roxána keze munkáját dicsérik a feliratok, aki egyébként építészként dolgozik, de Valentin nap táján besegít édesanyjának, mert eléggé megnő a forgalom.

Webshopban rendelik meg

Az év eleje elég csendes, februárban ez az a nap, ami igazán forgalmas – tudatta Gömöri-Nagy Alexandra, aki éppen egy hatalmas vörös rózsákkal teli dobozt készített a Jázmin virágboltban. Ezt a webshopban rendelték meg, idén a rendelések nagy része onnan érkezett – mondta Alexandra. A legtöbbet keddre, azaz Bálint napra kérték. A doboz jó pár éve divat már, bár mostanában kifutóban van, kezdenek visszatérni a csokrokhoz az emberek. Viszont a doboz előnye, hogy tartósabb. Vizes tűzőhabban van a virág, amit előtte alaposan felitatnak vízzel, így nem szükséges locsolni, illetve a rózsa fejek szorosan egymás mellett vannak, ezért nem nyílnak olyan gyorsan. A szerelem pedig nem korhatáros, idősebbek és fiatalok éppen ugyanúgy szeretnék megajándékozni szeretteiket. Bár az online térben inkább a fiatalok rendelnek – tette hozzá a virágkötő. A vevők nagy része férfi, de Valentin napra nem csak a feleségüknek, sokszor kislányuknak is vásárolnak virágot.

Miközben Alexandrával beszélgettünk megérkezett az üzletbe Krisztián, aki egy hatalmas vörös rózsa csokrot rendelt szerelmének, azért jött. Elárulta, hogy ez az első Valentin napjuk együtt, a kapcsolat csak pár hónapja tart, de reméli, hogy még sokszor megünnepelhetik közösen a szerelmesek napját.