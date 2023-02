Volt egyszer egy, akkoriban Leninvárosi MTK névre hallgató sport­egyesület, melynek női kézilabdacsapata – miután sikerrel vette az osztályozót – bekerült az NB II.-be. Mindez immáron ötven esztendővel ezelőtt történt.

Tartják a kapcsolatot

– A közelmúltban kerültek a kezembe a hajdani fekete-fehér csapatképek – jelentkezett szerkesztőségünkben a nyolcvanéves Tóth József, az akkori együttes edzője, majd így folytatta: – Természetesen nosztalgiával és pár könnycseppel gondolok vissza a sikereimre, amelyeket a lányokkal értem el. 1972-ben, ’73-ban és ’74-ben végig a Nemzeti Bajnokságban szerepeltünk, és igazán nagyszerű meccseket vívtunk. A játékosok példamutatóan dolgoztak, lelkesek és szorgalmasok voltak. Civil életükben is sokra vitték, és nagy ajándéknak tartom, hogy máig jó viszonyban lehetek velük. Telefonon gyakran beszélek az egykori kerettagokkal, akikkel kétévente személyesen is találkozom. Remélem, hogy még sokáig módom, módunk lesz ezekre a számomra oly kedves összejövetelekre.

A volt tréner máig követi a sportág honi eseményeit és a nemzetközi tornákat, így tett a napokban rendezett férfi-világbajnoksággal is.

A hetvenes évek leninvárosi (ma tiszaújvárosi) női kézilabdacsapata

Fotós: ÉM-archívum

– Kemény véleményem van, de ezt az LMTK ünnepének ürügyén most megtartom magamnak – folytatta, majd hozzátette: – Öt évtizeddel ezelőtt szakedzői tanfolyamra jártam a jóval később egyetemi rangra emelt Testnevelési Főiskolára, és sűrűn jártam a Ferencváros, valamint a Vasas edzéseire. Olyan kiválóan képzett mesterektől tanultam a szakmát, mint Fleck Ottó és id. Elek Gábor, aztán a TF-en olyan zseniális tanárok neveltek, mint dr. Frenkl Róbert és dr. Nádori László. Mindketten híres professzorok, remek oktatók, óriási szakmai és gyakorlati tudással, továbbá világi műveltséggel rendelkező emberek voltak. Alig vártam a háromnapos konzultációkat, hogy velük beszélgethessek. A négy év gyorsan eltelt, miként a saját korszakom is letűnt már. Kései utódaimnak azt kívánom, hogy nekik is legyen majd mire emlékezniük, ha megöregszenek.