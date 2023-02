A jó pálinka nemcsak nemes ital, de valódi gazdasági érték, idegenforgalmi vonzerő is. A főzdék munkát, megélhetést adnak, miközben innovatív megoldásokat keresnek, hogy biztosítsák a minőséget. A pálinka készítése egyszerre tudomány, szakma és művészet – mondta többek között dr. Nagy István agrárminiszter az Ongai Kulturális Egyesület által rendezett XIII. Quintessence Pálinka- és Párlatverseny eredményhirdető gáláján szombaton Debrecenben a Kölcsey Központban. 1763 minta A Kárpát-medence legnagyobb pálinkamegmérettetésére idén 1763 minta érkezett. Voltak jelentkezők Magyarországon kívül Romániából, Szlovákiából, Szerbiából és most először Vietnámból is. A háromnapos zsűrizés során egy 27 fős nemzetközi bírálócsapat formált véleményt a desztillátumokról. Takács László versenyigazgató, az Ongai Kulturális Egyesület elnöke felidézte, hogy 2010-ben az első megméretésére 41 tétellel neveztek. Idővel kinőtték a borsodi kistelepülést, és idén immár második alkalommal gyűltek össze ünnepelni az első számú hungarikumot, valamint készítőiket Debrecenben.

A jelenlévők egy kisfilmből megismerhették az értékelés folyamatát, mely az egyesület által fejlesztett 100 pontos bírálórendszer és -szoftver segítségével zajlott. Mint kiderült, minden pálinkát egymástól függetlenül legalább hat ítész minősít, nézik a technológiai tisztaságot, az illat- és ízintenzitást, a gyümölcskaraktert, tartósságot, szájérzetet, a harmóniát, valamint az eleganciát. A délután a pálinkák és párlatok ünnepélyes eredményhirdetésével folytatódott, majd a kereskedelemben kapható aranyérmes pálinkák társadalmi zsűrizése után jött a fogadás és a pálinkabál.