Most sokaknak egy héttel hosszabb volt a pihenés, mint máskor, hiszen megnyújtották a téli szünetet, így az igazi visszatérés január 9-én jön el. Nehéz-e a lelassulás után újra felvenni a ritmust? Igaz-e, hogy nem tart az ünnepek alatti pihenés hatása túl sokáig, sőt egyesek úgy érezhetik, nem is pihenték ki magukat eléggé? Fogadalmakat teszünk, de azokat nem mindig tartjuk be. És talán kicsit félve nézünk a 2023-as év elé az elmúlt évek megpróbáltatásai miatt. A kérdéseket, felvetéseket Tóth Andrea pszichológussal elemezte Nagy-Hankó Kriszta kolléganőnk. A vasárnap délelőtt fél 12-kor a Borsod Online-on kezdődő Med Infó című podcastból még több is kiderül az új év lelki tényezőiről.