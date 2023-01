A diósgyőri stadionban ünnepeltek a síposok, akiknek elöljárói egymás után szólították a kiválasztottakat. A tavalyi év legjobb ifjúsági játékvezetője Bujnóczki Bence lett – a kitüntetett pedig nevének elhangzása után meglepetésében majdnem hanyatt esett. A „bajusza” alatt meg is jegyezte, hogy legalább a zakóját elhozhatta volna a gálára...

Első elismerése

– Bő két esztendeje, 2020-ban lettem dirigens – mondta az ünnepelt, majd így folytatta: – Egy kis abaúji faluban, Garadnán élek. A családom, a hozzám közelállók, a kollégáim és a mentorom – akik napjainkra már a barátaimmá váltak – támogatására mindig számíthattam. A mai napig biztatnak, mert tudják, hogy számomra milyen sokat jelent a játékvezetés. A mostani volt életem első elismerése és őszintén mondom: még most sem hiszem el, hogy a díj hozzám került. Egyáltalán nem számítottam rá, így óriási lendületet adott nekem ahhoz, hogy a jövőben is nagy lelkesedéssel és alázattal végezzem a dolgomat a pályán, valamint a magánéletemben. Megtisztelő és jóleső érzés volt, amikor az elnökség tagjai, az ellenőrök és a társaim gratulációkkal, támogató és ösztönző szavakkal fordultak hozzám a kupák és az oklevél átadása-átvétele után. A későbbiekben természetesen szeretnék minél magasabb osztályban mérkőzéseket vezetni, ehhez tudom, hogy kellő szakmai tudásra, szorgalomra és kitartásra lesz szükségem. Azzal is tisztában vagyok, hogy sokat kell még fejlődnöm fizikailag és elméletben. Mivel a kitartás az erősségem, ennek következtében a célom elérése érdekében mindent meg fogok tenni. A civil életemre is készülök: olyan pedagógiai pályára akarok lépni, amelyben szintén teret kap majd a sport.