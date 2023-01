A csodálatos földrajzi adottságokkal rendelkező Fokvárost sokan Rio de Janeiróhoz hasonlítják. Mindkét metropolisz tengerekkel, sőt óceánokkal szegélyezett, öbleik, kikötőik, sétányaik mesések és híresek, történelmi belvárosaik csodásak, előbbi a Tábla-hegyével, utóbbi pedig a Krisztus-szobrával visz mindent.

Szeretik a vendégeket

A vendégek és a turisták okkal esnek hasra a Dél-afrikai Köztársaság egyik fővárosától – mert ez a kontinensnyi ország különlegessége, sajátos világcsúcsa, hiszen három „első várossal” is rendelkezik. Az arrafelé kalandozó magyarok élvezik a szubtrópusi mérsékelt meleget, a kellemes szellőt, az örökzöld növényzetet, és azt látják, hogy már nyoma sincs a faji megkülönböztetésnek, a hírhedt apartheidnek, többnemzetiségű társadalomban békésen megférnek egymás mellett a kultúrák, a nyelvek és vallások. A kontinens déli szegletében található földrész már Afrika második legnagyobb gazdaságával rendelkezik, jelentősen javult az ottani emberek életminősége, és óriási eredményeket értek el a bűnözés és a szegénység felszámolása terén is. Fokváros központi negyedeiben bárhol nyugodtan sétálhatnak a vizitelők, a bennszülöttek ugyanis tudják, hogy a látogatóba érkezettek pénzt, ezáltal munkát teremtenek részükre. Az elővárosaival mintegy négymilliós település önkormányzata arra is figyel, hogy kedveskedjen azoknak, akik albumaikba örökre szóló képeket kívánnak ragasztani. Több helyen alakítottak ki fotózkodásra alkalmas részeket, ezzel példát mutatnak más országoknak és városoknak, ötletüket csupán le kell másolni.