Macskatulajdonosnak lenni nagy kiváltság, a kis bársonytalpúak megannyi boldogságot csempésznek gazdijuk életébe, noha egyértelmű, hogy személyiségükben nagy különbségek is lehetnek. Látszólag kiismerhetetlen, min múlik, hogy egy bújós, doromboló vagy egy önfejű, kevésbé szociális cicát vesz magához az ember – írja a femina.hu.

Egyedi személyiség

Természetes, hogy az emberekhez hasonlóan a macskák személyisége is nagymértékben különbözik, ezek az eltérések pedig nemcsak a mindennapokra, hanem akár az egészségükre is hatással lehetnek. Nemcsak egy kutyus, de egy macska örökbefogadása előtt is minden esetben érdemes tájékozódni az állattartás velejáróiról, és felkészülni az esetleges problémákra, viselkedési különbségekre, rossz körülmények közül származó cica esetén akár a rehabilitációra is. Sokakat így is derült égből villámcsapásként ér, ha cicájuk nem úgy viselkedik, ahogy várták.

Előfordulhat, hogy épp nem bújik, nem igényli a társaságot, sőt egészen vad, netán félősebb személyiség bújik meg benne. Türelemmel és elfogadással, a határok tiszteletével mégis remek társ válhat belőle. A macskák személyisége közvetlen vagy közvetett módon is hatással lehet testi egészségükre. A vizsgálatok szerint a félénk macskák esetenként gyengébb immunrendszerrel rendelkeznek, ami bizonyos betegségek, például felső légúti fertőzések esélyét növeli sajnos. A bátrabb természetű macskák viszont nagyobb valószínűséggel szereznek másoktól fertőző, gyógyíthatatlan vírusos betegségeket.

A kutatók a macska viselkedését és temperamentumát befolyásoló tényezőket már számos alkalommal igyekeztek górcső alá venni, az elmúlt évtizedek tanulmányait áttekintve pedig érdekes következtetésekre jutottak. Talán nem meglepő, de már a 2–12 hetes korban is sok minden eldől: a korai szocializáció gyakran döntő jelentőségű a barátságos és bátor macska nevelésében.

A kutatások alátámasztják ennek jelentőségét körülbelül 2 éves korig. Bár hosszabb távon nem vizsgálták meg a korai szocializáció hatásának stabilitását az idősebb cicák esetében, talán sokan tapasztalják, hogy az emberhez szokott kiscica a későbbiekben is szívesen van a gazdik társaságában.

A macskáknál a testméret, a szőrszín és a szőrhossz állítólag némiképp összefüggésbe hozható a személyiséggel. A narancssárga hím macskák az adatok szerint nagyobbak és dominánsabbak lehetnek. A tulajdonosok beszámolói alapján a narancssárga macskák barátságosabbak az emberekkel, mint a teknőctarka, a kalikó és a tortie macskák. A begyűjtött adatok arra mutattak, hogy a hosszú szőrű macskák kevésbé aktívak, engedelmesek, ami a tenyésztésük során fontos szempont. Míg a fenotípusos tulajdonságok csupán érdekességet jelentenek, a fajta biztosabb előrejelzője lehet a személyiségnek. Egy tanulmány szerint a szőrzetnél megfigyelt viselkedésbeli különbségek is valójában a fajtán múlnak.