Az állatvédők szava még mindig süket fülekre talál a megrögzött szilveszteri mulatozók körében. Bár a gazdik közül egyre többen felkészülten várják az év végét, ugyanúgy sok a chip nélküli kutya. Így akár évek is eltelhetnek, amíg hazajut egy világgá szaladt állat. A Szilveszteri Állatmentő Ügyelet telefonszámán január 3-án estig fogadják az önkéntesek a bejelentéseket az egész országból elkóborolt kutyákról és cicákról a 06-70-501-7142-es számon. 2023. január 9-ig pedig vállalják, hogy kiposztolják közösségi oldalukra, ha valakinek eltűnt a kedvence.

Négyszáz eltűnt kutyus

– A 2022-es év vége hasonlóképpen alakult, mint az eddigiek. Minden évben azt tapasztaljuk, hogy a hangoskodók megszegik a törvényi előírásokat. Nagyon sok kutyát jelentettek be hozzánk az egész országból. Sőt még egy emut is. Január 1-e estéje óta már bőven négyszáz fölötti elveszett ebről tudunk. Macskából eddig kevesebb veszett el, mint a megszokott. Összesen húsz kijárós cicát keresnek, pedig mindig kérjük, hogy legalább az ünnepekre engedjék be őket a házba – hangsúlyozta Pintér Attila, a Szilveszteri Állatmentő Ügyelet vezetője. – Már tíz éve kötelező a 4 hónaposnál idősebb kutyába chipet elhelyezni. Ennek ellenére sajnos sok kutyusban továbbra sincsen chip, ami hetekkel, hónapokkal meghosszabbíthatja azt az időt, mialatt megtaláljuk a gazdáját. Ráadásul átmenetileg menhelyet kell neki keresnünk. Jellemző, hogy több kisebb testű, beteg, vagy ajándékba kapott, de még nem chipes szobakutyát ilyenkor tesznek utcára. Már csütörtökön és pénteken értesítettek minket balesetes állatokról is, mert a tűzijátékozás akkor elkezdődött. Erre nem igazán lehetett felkészülni. Az egyik aggódó gazdi például, akinek a kutyája kiszökött, szilvesztert megelőzően ügyeletben dolgozott és nem volt otthon. Nem várható az el, hogy egy nagy méretű, kinti kutyát napokra bezárjanak. Néha olyan is előfordul, hogy az egyébként nyugodt állat hirtelen epilepsziás rohamot kap. Egy elütött kutyát a falu szélén pedig sajnos nem tudtunk megmenteni. Egy másik gépkocsi alatt remegő kutyát sokktalanítanunk kellett, mert annyira magán kívül volt több napig. Az enyhébb idő miatt azonban legalább fagyásos esetek nem történtek. Miskolcon és környékén több mentésünk is volt. Bükkaranyoson fogtunk be egy chipes kutyát, amely már hazajutott.

A gazdi felelőssége

A Miskolci Második Esély Állatvédő Alapítvány a miskolci gyepmesteri telep kutyáit igyekszik gazdásítani. Szilveszter környékén olyan gazdiknak is segítenek a keresésben, akik elvesztették a kutyájukat, macskájukat.

– Hiába vezettek be tiltásokat a pirotechnikai eszközök használatát tekintve, az állatok szempontjából még mindig, most is szörnyű volt a szilveszter. Folyamatosan, két napig ment a durrogtatás Miskolc külterületén is, ahol a gyepmesteri telep is található – mondta Szabó Judit, a Miskolci Második Esély Állatvédő Alapítvány elnöke. – Azóta folyamatosan dőlnek hozzánk a megkeresések, hogy tegyük ki az elkóborolt állatokról szóló kereső posztokat. Egy nagy testű kutya hazajutásában mi is közreműködtünk. Szerencsés, ha egyáltalán van chip az állatban és a regisztrált adatok még élnek, vagy esetleg telefonszámot, címet megmutató bilétát hord. Ez mindig a gazdi felelőssége. Viszont sokan még most ocsúdnak föl, hogy nem jött haza a kedvencük. Idős kutyától kedve szobakutyáig mindenféle világgá futott szilveszterkor és újév első napján. Tudunk olyan négylábúról, amely kutyafuttatóból tört ki, vagy szinte lerombolta otthon a kerítést félelmében, pedig csak pisilni engedték ki a házból. Közülük többen sajnos autók kerekei alatt végezték. Még azok közül a kedvencek közül is, akik otthon voltak, sokan sokkos állapotba kerültek. Olyan cicáról kaptunk hírt, amelyik szívinfarktust kapott az ijesztő fény- és hangjelenségek miatt. Magam szintén napok óta nyugtatózom a saját kutyámat az állatorvos által felírt gyógynövényes készítménnyel, de még így is pokol volt számára 2022 utolsó éjszakája. Annak ellenére, hogy kimentünk Mályiba a hétvégi házunkba.

Két újhelyi eb hazatalált

Sátoraljaújhelyen a menhelyi állatokat is megviselte a petárdázás, de már több kutyust sikerült hazajuttatni.

– Két kutyus érkezett menhelyünkre szilveszterkor és már vissza is juttattuk őket a gazdáikhoz Sátoraljaújhelyen. Az egyikről, amelyikben volt chip, a gyepmester értesítette a gazdákat, akik érte jöttek. A másikat, amelyik még túl kicsi volt a chippeltetéshez, a gazdik hirdetése alapján tudtuk beazonosítani – tudatta Szilágyi Lászlóné, a Zemplén Gazdátlan Állataiért Alapítvány menhelyének vezetője. – Jelenleg egy kisebb testű, tacskó jellegű kedvencnek keressük a gazdáját. Viszont valószínű, hogy a napokban fog még beérkezni a legtöbb megkeresés hozzánk. Bár a petárdázás és a tűzijáték ideáig hallatszott, de se a menhelyen, se a mellettünk lévő gyepmesteri telepen nem volt semmi gond. Az állatok persze mindig nehezen viselik az ilyesmit, de nem tudnak kiszökni, mert már fel vagyunk készülve a hasonló esetekre.