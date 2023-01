Az FC Barcelona az egyik legismertebb, legkedveltebb együttes, nem csupán helyben, hanem világszerte. Európa számos pontjáról érkeznek a drukkerek, de egyre több távolkeleti szurkolóval is lehet találkozni.

Ez még igaz akkor is, ha a jelenleginél volt sikeresebb időszaka a gránátvörös-kékeknek. A helyiek azt mondják, hogy a klub iránti érdeklődés csupán akkor esett vissza, amikor Lionel Messi Párizsba szerződött, utána azonban ismét fellendülés mutatkozott.

Új év út éra

Az FC Barcelona a közelmúltban Xavi Hernandézzel a kispadon megszerezte az első trófeáját. Az ősi ellenség Real Madriddal szemben elhódították a spanyol Szuperkupát. A katalánok azonban ezzel biztos, hogy nem értik be, hiszen a La Ligát vezetik, az Európa Ligában versenyben vannak és a spanyol Király Kupában is elődöntőbe jutottak. Úgyhogy még bőven van lehetőség arra, hogy a csapat kiszolgálja a szurkolóit. A klub hirdet is, hogy új év, új éra, amely a korábbiakhoz képest komoly sikereket hozhat.

Megkezdték a bontást

A Camp Nou viszont már régi. Az FC Barcelona otthona jelenleg 98.000 néző befogadására alkalmas, de a modernizálását nem lehet tovább halogatni. A klub nyilván jelentős bevételre tesz szert a jegyeladásokból, a magasabb színvonalú kiszolgálás érdeklében viszont áldozatot kell hozni. A déli kanyarnál már most láthatóak a bontás jelei, a jelenleg futó szezon után pedig gőzerővel nekilátnak az átalakításnak. A tervek szerint a következő idényt a felnőtt futball csapat a városon belül, az olimpiai stadionban tölti majd, ide viszont jóval kevesebb szurkoló látogathat el.

- Májusig még jelenlegi állapotában látható a Camp Nou, ezért aki szeretné a futballtörténelem egyik legjelentősebb stadionját megnézni, az előttünk álló hónapokban még megteheti, utána már nem – fogalmazott a felújítással kapcsolatban Büki Péter, a stadion szomszédságában található Futballárium vendéglátóhely üzemeltetője. – A hírek szerint a 2024/2025-ös bajnokságra tér vissza a csapat, de ekkor még a Realhoz hasonlóan korlátozzák a férőhelyeket, mert teljes egészében nem lesz kész a felújítás.

Mindegy, csak meccs legyen

Az FC Barcelona népszerűségét mutatja, hogy jelenleg még a nem kiemelt kategóriás mérkőzések iránt is nagy az érdeklődés. A csapat majd 80 ezer néző előtt játszott a legutóbb hazai bajnoki találkozón a Getafe ellen, majd a Real Sociedaddal szembeni Király Kupa negyeddöntőn is szépen megteltek a széksorok.

Amikor nincs meccsnap, az FC Barcelona otthona akkor is nyüzsgő, élettel teli. Köszönhető a rengeteg turistának, akik kíváncsiak a létesítményre, valamint a fantasztikusan megtervezett és kivitelezett stadion túrára. Ennek szerves részét képezi a múzeum, ahol teljes egészében megelevenedik az 1899-ben alapított klub múltja.

A futball szurkolók gyönyörködhetnek a felnőtt labdarúgók és a többi sportág képviselői által elnyert trófeákban, régi mezeket, érmeket, egyéb dokumentumokat is megnézhetnek az egyesület múltjából. A múzeumban többek között megtalálható a bolgár Hriszto Sztoicskov 1994-ben elnyert aranylabdája, és természetesen kiemelt szerep jut az FC Barcelona öt BEK, valamint BL-győzelmének is.

Kultusz a zseni körül

Bár most már nem a klub játékosa, mégis érezhetően a legnagyobb kultusz az argentinok friss világbajnokát, Lionel Messit övezi ezen a helyszínen is. A múzeum azon részén, ahol egyszerre a legtöbben vannak, szinte biztos, hogy a korszakos zseniről szól. A Barcát 2003 és 2021 között erősítő kiválóság aranycipőit és aranylabdáit is meg lehet tekinteni, na ezért van szinte mindig nagy tolongás a múzeum ezen szegletében.

A serlegek, érmek, mezek, relikviák világa után az FC Barcelona stadiontúrája azokat a részeket mutatja be a látogatók számára, amelyet a labdarúgók minden nap használnak. A drukkerek számára közel hozza a kulisszák mögött található helyiségeket is. Az egyértelműen kijelölt útvonal követés mellett eljutunk a vendégcsapat öltözőjébe, majd megtekinthetjük a sajtó kiszolgálására tökéletesen alkalmas mix zónát, és azt a szobát is, ahol a mérkőzések előtt-után a média munkatársak kérdezhetik az edzőket, játékosokat. Innen már nem kell sokat sétálni, amíg meglátjuk az ugyancsak jellegzetes alagutat, ami a Camp Nou zöld gyepére kíséri a labdarúgókat. Előtte azonban még feltűnik egy kis kápolna, ahol a sportolók a mérkőzések előtt imádkozhatnak is.

Kispadtól a csúcspontig

Miután megpillantottuk a zöld gyepet és a Camp Nou lentről is jól érzékelhető monumentális méreteit eljátszhatunk a gondolattal: mi lenne, ha mi lennénk az FC Barcelona vezetőedzője. Egy-egy fénykép erejéig mindenki szívesen ül le a katalán sztárcsapat kispadjára, ahol ugyancsak hosszú sor áll, ezért Xavi Hernández szerepébe valóban csak rövid ideig tetszeleghetünk. Utunk során ezután bejárhatjuk Európa jelenleg is legnagyobb stadionjának számos pontját. A VIP szektoroktól kezdve egészen a panoráma kilátásig. Közben lehetőségünk nyílik a pénz költésére is, hiszen az egyik szektorban a Bajnokok Ligája trófeával lehet fényképezkedni, amit aztán a túra végén kinyomtatott formában is megvásárolhatunk.

A stadion túra vége felé közeledve emlékezetes Barca-jeleneteket idéznek fel. Hosszú perceket, akár órákat is el lehet tölteni a gigantikus méretű monitorok előtt, ahol a futball-világsztárjainak szebbnél-szebb góljai, védései, sorsfordító momentumai elevenednek meg.

Az FC Barcelona emlékezetes stadiontúrája a klub jól felfogott anyagi és marketing érdeke miatt egyértelmű, hogy a shopban zárul, ahol nincs olyan gránátvörös-kék színekben pompázó termék, amit ne lehetne megvenni. Kevés olyan érdeklődő van, aki ezen a ponton csak úgy kisétál a store-ból, és nem vesz magának valamilyen maradandó emléket. Ha mégis így teszünk, akkor semmiképp se hagyjuk ki az innen néhány tíz méterre lévő Kubala László és Johan Cruyff szobor megtekintését. Számos kiválóság, rengeteg világklasszis futballozott a katalánoknál, mégis csapán ez előtt a két játékos előtt tiszteleg a klub íj módon. Igaz, most bejelentették, hogy a Camp Noun kívül egy bizonyos Lionel Messi szobrát is elkészítik. Mit mondjuk, a döntésen nem sokan vitatkoztak.