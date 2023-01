A miskolci Grizzly Music Pub-ban január 21-én 20-órától Suta kezd szintipop, minimal wave, new wave táncdalokkal. 24-órától Löve 1986-os best of válogatását élvezheti a közönség a bárpultnál vagy a táncparketten társastáncolva, egymásra mosolyogva - invitál a Miskolc BEAT csapata.