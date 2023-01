Tóth Andrea pszichológus

Most sokaknak egy héttel hosszabb volt a pihenés, mint máskor, hiszen megnyújtották a téli szünetet az iskolákban, így az igazi visszatérés a szülőknek is január 9-én jön el. Nehéz-e a lelassulás után újra felvenni a ritmust? Van akinek igen, másoknak talán nem. Hiszen nem vagyunk egyformák. De egy biztos, nem tart az ünnepek alatti pihenés hatása túl sokáig, sőt egyesek úgy érezhetik, nem is pihenték ki magukat eléggé. Ezt az is okozhatja, hogy minél többet pihenünk, annál jobban "ellustulunk" , persze csak a szó legjobb értelmében. Az újévben teszünk fogadalmakat, de azokat nem mindig (többnyire nem) tartjuk be. Ezek nagy része az egészséges életmódhoz köthető, valamit elhagyunk, leszokunk vagy elkezdünk. És talán kicsit félve nézünk a 2023-as év elé az elmúlt évek megpróbáltatásai miatt (pandémia, háború a szomszédunkban). De nem kell kétségbe esni, mindenre van megoldás, amely a pozitív gondolatokkal kezdődik.

A felvetéseket Tóth Andrea pszichológussal elemezte Nagy-Hankó Kriszta kolléganőnk. A podcast-ból kiderül még több is az új év okozta lelki tényezőkről.

HALLGASSA MEG PODCASTUNKAT!