A föld alatt vagy épp a föld színén megjelenő szarvasgomba felkutatásához erre a célra kiképzett kutya is kell. Ő képes kiválasztani az érett, gasztronómiai felhasználásra már alkalmas termőtesteket. Csorbainé Gógán Andrea vendég előadóként a szarvasgombákról és termesztésükről beszélt a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem online előadásában – számolt be a magro.hu.

Kölcsönös előnyök Részletes, a gombák természetére is kitérő előadásából most azt idézzük: a szarvasgomba gyűjtése nem egyszerű feladat, mivel a föld felszíne alatt található, vagy épp csak kivehető a föld felszínén a termőtest. Egy másik nehézség, hogy csak az érett példányokat érdemes gyűjteni. Régebben sertésekkel kerestették, de a kutyák alkalmasabbak erre. Ennek oka, hogy a sertés táplálékot lát benne, a kutyának pedig játék a gyűjtése, tehát nem akarja megenni. Leggyakrabban labrador retrievereket, golden retrievereket, lagottókat és vizslákat tanítanak be erre a célra, de szinte bármilyen fajta alkalmas lehet rá, a keverékek is. A kiképzéskor az alapfeladatot nagyon gyorsan, akár tíz perc alatt is megérti az állat, de utána természetesen még sok gyakorlás kell, hogy profi keresőkutyává váljon. A termőtestek jó ideig elidőznek a talajban, amikorra érettek lesznek, akkorra alakulnak ki az illatanyagok. Ezért lényeges, hogy a kutya jelezze a gombát ültetvényben is, mert ránézésre nem, csak szagról lehet megállapítani, hogy melyik gomba szedhető. A termőtest egy spórazacskó, a gombának az a célja vele, hogy a csigák, egerek, vaddisznók megegyék, és a tápcsatornájukon keresztül átjutva máshol is terjed­hessen. A kutya jelzi az érett gomba helyét, a gazdája egy célszerszámmal óvatosan kiemeli az érett gombát. Tehát nemcsak a vadon termő állományok gyűjtéséhez kell képzett eb, hanem az ültetvényeknél a betakarításhoz is.

A szarvasgomba-termesztésnek azért lett létjogosultsága, mert a természetes élőhelyek beszűkültek, és a gyűjtők számának növekedése miatt egyre nagyobb nyomás nehezedett a vadon termő állományokra. Ez vezetett oda, hogy a szarvasgomba gyűjtését rendelettel szabályozták és vizsgához kötötték – hangsúlyozta az előadó.