Egyre több az állatbarát hely, legyen szó szállásról, vagy szórakozásról. Csak a Szállás.hu portál adatai szerint - a náluk elindított a szálláskeresések alapján - idén majd 43 ezer alkalommal használtak „kutyabarát” szűrőt a szálláskeresők, hogy olyan helyet keressenek a pihenéshez, ahol kutyájuk is jól érezheti magát. Ennél kevesebben utaznak együtt macskájukkal, legalábbis a szállásportál adatai szerint, mert ebben az évben december elejéig a macskatartók majd 3 ezer alkalommal kerestek rá konkrétan macskabarát lehetőségekre.

Utazás felárral

Az állatbarátokat azonban már nemcsak pihenőhelyek, hanem vendéglők és többek között kávézók is csábítják kínálatukkal.

A legkönnyebb helyzetben azok vannak egy-egy utazás során, akik saját autóval szállítják kedvenceiket. Ez azonban nem mindenkinek megoldás. A kutyáért pedig sok esetben felárat kell fizetni.

Állatok a vonaton

A kutyákat szájkosárral és pórázon vezetve lehet szállítani vonaton. A másodosztályú kocsik fülkéjébe csak 20 kiló alatti kutyát lehet bevinni, de azt is csak az ott ülő összes utas beleegyezésével. Nagytestű kutyák a kocsi peronján szállíthatók. Más állat esetében zárt szállítóeszközt kérnek, csak így viheti magával az utas az élő állatot a vasúti kocsiba. Ez lehet kosár, ketrec vagy láda is, a lényeg, hogy az állat abból ne szabadulhasson ki. Az utazás díját minden esetben a társaság díjszabása tartalmazza. Természetesen ingyen utazhatnak a vakvezető kutyák vagy a szolgálatban levő rendőrkutyák is.

Az InterCity-kre a kutyát, a macskát és egyéb kistestű állatot csak zárt hordozóeszközben lehet felvinni. Viteldíjat azonban csak a kutyák esetében kell fizetni. Egy utas egy élő állatos tárolóeszközt vihet magával. Az állatokat még szállítóeszközben sem lehet az ülésen elhelyezni.

Kutyák a buszon

A miskolci közlekedési vállalatnál kombinált hóközi bérletszelvényt is lehet váltani a kutyáknak. A hóközi típusú bérletszelvény december 31-ig Miskolc közigazgatási határán belül, január 1-től pedig a teljes vonalhálózaton használható. A miskolci kutyabérlettel egy kutya szállítható, az állatot szállító utasnak külön, saját maga számára is rendelkeznie kell érvényes jeggyel, bérlettel vagy utazásra jogosító egyéb okmánnyal. A bérletszelvény csak az arckép helyén „EB” felirattal ellátott érvényes általános bérletigazolvánnyal együtt használható,

A kutya kutyabérlettel zárt szállítóeszköz nélkül, szájkosárral és pórázon vezetve szállítható az MVK járatain. Az utasnak az ellenőr vagy a járművezető kérésére a kutya oltási bizonyítványát is fel kell mutatnia.