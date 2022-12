Kinek mozgalmas, kinek csendes, de a karácsony minden ember számára fontos ünnep. Ilyenkor a távolabbi családtagok is találkoznak, van idejük egymásra, egy kis beszélgetésre, ajándékozásra. Közismert embereket kérdeztünk, náluk milyen lesz az ünnep.

A karácsony előtti napokban a hajléktalan és rászoruló emberek karácsonyát szerveztem – mondta lapunknak Duberné Dunaveczki Éva, a Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezetének Hajléktalanokat Gondozó Központjának intézményvezetője.

– A családunknak a karácsony kicsit szomorú is, mert erre az időszakra esik a szülők betegsége, elvesztése. Már öt éve, hogy nincsenek velünk. A férjemmel és a fiammal ünnepelünk. Én, mint általában a háziasszonyok sütök-főzök. Töltött káposztával, húsokkal, bejglivel készülök. December 25-én névnapom is van, ekkor lesz együtt a nagyobb család. Eljönnek a sógórnőmék és az egyik barátnőm, aki egyedül van, mert elvesztette a szüleit. Tehát semmi extra nem történik karácsonykor. Mire odajutok, el is fáradok, hisz az ünnep előtti két hét arról szól, hogy adományokat szerzünk be, csomagokat készítünk, ételt osztunk a fedél nélkül élő embereknek – sorolta az intézményvezető.

Mozgalmas lesz

Cser Ádámnak, a Miskolci Nemzeti Színház zeneigazgatójának mozgalmas lesz a karácsonya.

Cser Ádámék végig látogatják ilyenkor a családot

Fotós: Vajda János

– Nagy a családunk, és sok felől jövünk össze, ezért a karácsonyi időszak minden napját máshol töltjük, a család más-más tagjaival. Ami hagyománynak számít, az a halászlé elkészítése. Mivel nagyon szeretek és tudok is főzni, ez minden évben az én feladatom az egész család számára. Így a december 23-a azzal telik, hogy a feleségemmel megfőzzük a halászlét, 24-én pedig elszállítjuk a rokonoknak. 25-én az én családtagjaimmal találkozunk, 26-án pedig a feleségem rokonaival. 27-e a távolabbi rokonok meglátogatásának a napja. Úgyhogy nálunk jó mozgalmas a karácsony, csak 24-én van együtt a szűk család, a feleségem a hatéves kisfiunk és én. Az idén újdonságnak számít, hogy csak a gyerekek kapnak ajándékot, a felnőttek csak valami apróságot – árulta el Cser Ádám.

Solymosi Árpád, a Symphonia Alapfokú Művészeti Iskola igazgatóhelyettese Berettyóújfaluban tölti majd a karácsonyt, mert itt él az édesanyja, és nála jön össze a család., körülbelül hatan-nyolcan.

– Ott lesznek a bátyámék és közösen főzzük a halászlét. December 24-én ez egész napos program. Ez nálunk már hagyomány. Este megajándékozzuk egymást, de csak szerényen, 25-e és 26-a pedig pihenéssel és rokonlátogatással telik, és hozzánk is jönnek – mondta Solymosi Árpád.